Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho de Barroso desiste de voltar aos EUA após sanções do governo Trump

Bernardo van Brussel, diretor do BTG em Miami, retorna ao Brasil por orientação do ministro do STF

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:05

Barroso e Bernardo van Brussel
Barroso e Bernardo van Brussel Crédito: Reprodução

Bernardo van Brussel Barroso, filho do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, decidiu não retornar aos Estados Unidos após o anúncio de sanções do governo Donald Trump contra ministros da Corte brasileira e seus familiares. Diretor associado do BTG Pactual em Miami, ele estava na Europa quando as medidas foram divulgadas e, por precaução, voltou ao Brasil.

A orientação para não embarcar de volta partiu do próprio Barroso, segundo a Folha de S. Paulo. Embora os ministros ainda não tenham sido oficialmente notificados da revogação dos vistos, o temor era de que Bernardo fosse impedido de entrar no país. Para evitar um possível constrangimento, o ministro aconselhou o filho a não retornar, e ele acatou.

Família do ministro Luís Roberto Barroso

Tereza, Luís Roberto, Luna e Bernardo Barroso por Cristina Lacerda/Reprodução
Luna, Tereza, Luís Roberto e Bernardo van Brussel Barroso por Reprodução
Luna Barroso e o pai por Reprodução
Luna Barroso por Carla Alves/Divulgação
Bernardo van Brussel Barroso por Reprodução
Barroso e Bernardo van Brussel por Reprodução
1 de 6
Tereza, Luís Roberto, Luna e Bernardo Barroso por Cristina Lacerda/Reprodução

A relação da família Barroso com os Estados Unidos é antiga. O ministro é colaborador acadêmico da Harvard Kennedy School e já visitou outras universidades americanas durante seu mandato à frente do STF. Sua filha, Luna van Brussel Barroso, concluiu uma pós-graduação em Yale entre 2022 e 2023, antes de retornar ao Brasil para cursar doutorado em Direito Constitucional na USP.

Já Bernardo viveu e estudou por vários períodos nos Estados Unidos. Em 2018, passou três meses na Cambridge Square Capital, em Boston. Depois, voltou ao país para fazer mestrado em Ciência de Dados no McDaniel College. Desde agosto de 2024, atua como diretor associado do BTG Pactual, inicialmente em Nova York e, mais recentemente, em Miami.

Leia mais

Imagem - Família de Barroso tem imóvel de R$ 22 mi sob risco de sanção nos EUA

Família de Barroso tem imóvel de R$ 22 mi sob risco de sanção nos EUA

Imagem - É falso que a filha do ministro Barroso mora nos EUA e será deportada

É falso que a filha do ministro Barroso mora nos EUA e será deportada

Imagem - Barroso critica tarifa de Trump e defende democracia brasileira em carta

Barroso critica tarifa de Trump e defende democracia brasileira em carta

As medidas do governo Trump contra autoridades brasileiras surgiram após o avanço das investigações do STF envolvendo Jair Bolsonaro e seus aliados por participação na tentativa de golpe em 2022. Em 18 de julho, os EUA anunciaram a suspensão dos vistos de oito ministros da Corte. Apenas Luiz Fux, André Mendonça e Kássio Nunes Marques ficaram de fora - os dois últimos indicados por Bolsonaro.

Além da suspensão dos vistos, o governo Trump aplicou sanções previstas na Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Com isso, ele ficou impedido de realizar transações em dólar ou utilizar cartões de crédito ligados a redes como Mastercard e Visa, o que representa um isolamento financeiro nos Estados Unidos.

Mais recentes

Imagem - Resultado da Lotofácil 3467, desta terça-feira (12)

Resultado da Lotofácil 3467, desta terça-feira (12)
Imagem - Resultado da Quina 6798, desta terça-feira (12)

Resultado da Quina 6798, desta terça-feira (12)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2900, desta terça-feira (12)

Resultado da Mega-Sena 2900, desta terça-feira (12)

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil