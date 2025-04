PONTÍFICE

Ligação telefônica e apoio: Arcebispo de Salvador fala sobre proximidade com Papa Francisco

Dom Sérgio da Rocha conviveu com o papa e compôs conselho de cardeais

Wendel de Novais

Publicado em 21 de abril de 2025 às 14:02

Cardeal Dom Sergio da Rocha Crédito: Sara Gomes / Arquidiocese de Salvador

Integrante do Conselho de Cardeais (G-9), grupo que auxilia o Papa na condução da Igreja Católica, Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, tinha uma relação de proximidade com o Papa Francisco. Em coletiva após a morte do pontífice, Dom Sérgio elogiou o legado de Francisco, destacando o fato dele agir para aproximar os cardeais e cuidar de todos, assim como fez com o arcebispo quando eles estava doente em Salvador. >

“Quando passei por uma enfermidade, ele me ligou para dar força e me fortalecer no processo de recuperação. Não foi um secretário, foi ele. Tinha uma atenção próxima. O G-9 é um exemplo disso, não se esperava que ele fosse constituir o conselho. É um sinal do esforço do Papa para favorecer a participação dos cardeais”, conta Dom Sérgio. O Primaz do Brasil destacou ainda que o Papa acreditava que o coletivo fortalecia as decisões para o andamento da Igreja.>

Ao falar sobre Francisco, o Arcebispo de Salvador afirmou que é difícil resumir de maneira justa a grandeza do Papa. “Não nos ensinou apenas pelo que escrevia ou pelo que falava, mas pelo seu modo de ser. Tive a graça de estar mais próximo do Papa e pude testemunhar aquilo que todos nós admiramos nele: a sua simplicidade, o seu jeito fraterno e o seu esforço pela paz”, comentou, destacando que quem vir após o conclave terá o desafio de manter essa postura.>