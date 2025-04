ARTIGO

'Desemparedou a Igreja Católica num dos momentos mais difíceis de sua história', diz Nizan Guanaes sobre Papa Francisco

Empresário e publicitário baiano recordou texto que escreveu na posse do pontífice para homenagear a sua despedida

Jorge Mario Bergoglio, no próprio dia de sua transformação em papa Francisco, mostrou a que veio. Em 24 horas, com foco, simplicidade e comunicação, desemparedou a Igreja Católica num dos momentos mais difíceis de sua história. >

É uma das grandes lições em curso do management mundial. Um processo público de transformação de uma das maiores, mais importantes e mais veneradas instituições do planeta, com cerca de 1,2 bilhão de fiéis (o mesmo número de usuários do Facebook).>