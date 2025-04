RELIGIÃO

Fiéis lotam Catedral Basílica de Salvador para missa em memória do Papa Francisco

Uma imagem de Francisco foi colocada no altar da igreja e missa foi comandada pelo cardeal Dom Sérgio

Gilberto Barbosa

Publicado em 21 de abril de 2025 às 18:11

Missa em homenagem ao Papa Francisco aconteceu em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Catedral Basílica de Salvador, no Centro Histórico estava lotada para a missa em sufrágio da alma do Papa Francisco. Seja sentados ou em pé, os fiéis fizeram questão de prestar suas homenagens ao pontífice, que morreu na madrugada desta segunda-feira (21). >

A canção "Senhor, Quem Entrará?" marcou o início da cerimônia. O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, entrou acompanhado de bispos e diáconos da capital baiana. Uma imagem de Francisco foi colocada no altar da igreja.>

"Nós aqui nos reunimos como porção do corpo de Deus para fazer memória e louvar ao senhor pelo nosso Papa Francisco. Continuamos a expressar o nosso louvor Pascal, mas estendendo essa ação de graça aos 12 anos de missão do nosso Papa. A presença dos fiéis e das autoridades representa bem a gratidão e a devoção que há no coração da igreja", disse Dom Sérgio ao iniciar a missa.>

Missa em homenagem ao Papa Francisco Crédito: Marina Silva/CORREIO

Mais cedo, em conversa com a imprensa, Dom Sérgio disse que é normal especulações sobre o conclave e a sucessão da igreja, mas o momento agora é de orar por Francisco. “Nesse momento, eu creio que o mais importante é a oração pelo Papa, é continuarmos unidos como igreja e, claro, quando chegar o momento, rezar ainda mais pela Igreja e pela eleição do papa”, afirmou.>

O cardeal também afirmou que é difícil resumir de maneira justa a grandeza de pontífice. “Não nos ensinou apenas pelo que escrevia ou pelo que falava, mas pelo seu modo de ser. Tive a graça de estar mais próximo do Papa e pude testemunhar aquilo que todos nós admiramos nele: a sua simplicidade, o seu jeito fraterno e o seu esforço pela paz”, comentou. >

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, esteve na missa. "Um exemplo para todos nós de fé, de humildade, de defesa dos mais pobres, ele com seu jeito simples deixou um legado, a luta pela paz, respeita às diferenças. Um papa que conduziu os destinos da igreja católica fortalecendo ainda mais, ampliando a atuação do número de fiéis. Então o Papa que sem sombra de dúvidas é um orgulho para todos nós e hoje aqui na catedral a gente vai render as nossas últimas homenagens, fazer a celebração em sua homenagem e como homem da fé cristã fiz questão de estar aqui presente", afirmou Bruno. >

Quadro com foto do papa foi colocado ao lado do altar Crédito: Marina Silva/CORREIO

Bruno destacou o papel que Dom Sérgio terá na escolha do novo papa. "O nosso arcebispo cardeal Dom Sérgio, ele que é um dos cardeais que vai representar o Brasil no conclave, é um dos nove auxiliares que o papa tinha, hoje realiza essa celebração aqui na catedral, a principal igreja da nossa cidade, para prestar essa homenagem, para rezar pelo Papa, para agradecer o Papa pelo trabalho que ele realizou à frente da igreja", disse, afirmando que Francisco merece o reconhecimento e "marcou a história" à frente dos católicos. >

O governador Jerônimo Rodrigues também compareceu à missa. "O Santo Padre defendeu temas duros dentro da Igreja Católica, difíceis, mas também temas internacionais, como a paz mundial, a transição energética, direito das mulheres, comunidade LGBTQIA+. Ele defendeu esse tema e deixou um grande legado para a Igreja Católica, mas não só, ele foi um líder ecumênico muito forte, dialogou com todas as fés. Fica um legado muito forte e sentimento do povo baiano com essa perda", avaliou. >

Ele desejou que os cardeais façam uma "boa escolha" para a sucessão. "E ter Dom Sérgio, um 'baiano' paulista, que mora na Bahia, e sendo nosso cardeal primaz do Brasil, a gente pede a Deus que ilumine ele, para que a participação dele possa ajudar bastante a igreja a tomar melhor decisão".>

Nascido Jorge Mário Bergoglio, Francisco morreu às 2h35 desta segunda (21) em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca. A notícia foi divulgada pelo Vaticano. >

"Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, voltou para a casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo de verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", diz a mensagem divulgada pelo cardeal Farrell.>

A morte de Francisco ocorre durante a oitava de Páscoa, período de oito dias de celebração litúrgica, no qual a Igreja Católica celebra a ressurreição de Jesus Cristo. O ano de 2025 também é marcado pelo Jubileu da Esperança, com peregrinações de milhões de fiéis até Roma.>