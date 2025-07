VAI DAR CERTO?

Filho de Ancelotti é oficializado no comando técnico do Botafogo

David Ancelotti, filho do técnico da Seleção estreia como treinador e será liberado para atuar com o Brasil na preparação para a Copa do Mundo

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de julho de 2025 às 19:00

Carlo Ancelotti ao lado do filho Davide durante treino da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O Botafogo oficializou nesta terça-feira (8) a contratação do italiano Davide Ancelotti como novo técnico da equipe principal. Aos 35 anos, ele assina contrato até o fim de 2026 e fará sua estreia como treinador após uma carreira como auxiliar técnico em grandes clubes da Europa. Davide é filho de Carlo Ancelotti, atual comandante da Seleção Brasileira, e terá uma cláusula contratual que o libera para participar pontualmente da preparação da equipe nacional rumo à Copa do Mundo de 2026. >

As negociações foram iniciadas no último fim de semana e avançaram rapidamente. O novo treinador desembarcou no Rio de Janeiro nesta manhã para acertar os últimos detalhes e assinar com o clube, que já treina normalmente após o retorno da disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Davide chega acompanhado de uma comissão técnica internacional: o espanhol Luis Tevenet, ex-técnico do time B do Atlético de Madrid; o britânico Andrew Mangan, que já foi cotado para a comissão do Real Madrid; e o preparador físico italiano Luca Guerra. O preparador de goleiros atual do Botafogo será mantido.>

Essa será a primeira experiência de Davide como técnico principal. Até aqui, ele atuou como auxiliar do pai em equipes como Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Napoli e Everton. No Brasil, esteve brevemente ao lado de Carlo Ancelotti na Seleção, participando da vitória contra o Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Ele não esteve presente na estreia da comissão por estar em negociações com o Rangers, da Escócia, tratativas que não avançaram.>

O Botafogo apresentou a contratação como parte de um projeto estratégico da SAF, que aposta na juventude, na inovação e em um perfil internacional para sustentar o protagonismo do clube no cenário sul-americano. Em comunicado, a diretoria afirmou que Davide representa "um passo estratégico no fortalecimento do projeto esportivo da SAF, com base em inovação, ambição e protagonismo internacional". O clube também destacou o perfil global do treinador, sua formação moderna e sua experiência na elite do futebol europeu como justificativas para a escolha, mesmo sem passagens anteriores como treinador principal.>