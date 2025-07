HISTÓRICO

Luisa Stefani vai à final de duplas mistas em Wimbledon e quebra tabu de 58 anos

Brasileira avança à final de duplas mistas com britânico Salisbury e iguala feito de Maria Esther Bueno em 1967

Luisa Stefani está na final de Wimbledon. Ao lado do britânico Joe Salisbury, a tenista brasileira superou nesta terça-feira (8) a dupla formada pela chinesa Shuai Zhang e pelo salvadorenho Marcelo Arévalo, cabeças de chave número dois, por 2 sets a 0 – com parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4) – e avançou à decisão das duplas mistas no torneio mais tradicional do tênis mundial. >