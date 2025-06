FELIZ ANIVERSÁRIO

50 anos de Angelina Jolie: sucesso, racha familiar e filhos brigados com Brad Pitt

Atriz e ativista internacional chega ao cinquentenário em meio a disputas familiares e reflexões sobre a vida

Heider Sacramento

Publicado em 4 de junho de 2025 às 09:18

Angelina Jolie Crédito: Divulgação

Angelina Jolie completa 50 anos nesta terça-feira (4), cercada por admiração mundial, mas também por turbulências familiares que seguem em destaque na mídia internacional. Ícone de beleza e vencedora do Oscar, a atriz se consolidou como uma das personalidades mais influentes de Hollywood, tanto por seus papéis marcantes no cinema quanto por sua atuação em causas sociais globais. >

Com carreira iniciada nos anos 1980, ainda criança ao lado do pai, o ator Jon Voight, Jolie alcançou fama mundial com o papel da heroína Lara Croft, no blockbuster Tomb Raider (2001). Desde então, protagonizou produções de peso, como Sr. & Sra. Smith (2005), O Procurado (2008), Salt (2010) e o fenômeno da Disney Malévola, lançado em 2014 e com continuação em 2019.>

Além do estrelato, Angelina se destacou pelo trabalho humanitário. Embaixadora do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), ela já foi reconhecida com o Prêmio Humanitário Jean Hersholt e recebeu o título de Dama da Ordem de São Miguel e São Jorge, do governo britânico.>

Divórcio conturbado e disputas na justiça

O casamento com Brad Pitt, iniciado em 2014 após quase uma década de relacionamento, terminou de forma polêmica em 2016, quando Jolie entrou com pedido de divórcio e solicitou a guarda exclusiva dos filhos. O caso ganhou novos desdobramentos com denúncias de violência por parte do ator durante uma viagem em família.>

De acordo com documentos apresentados à justiça, “embora o histórico de Pitt de abuso físico contra sua ex-esposa tenha começado muito antes da viagem de avião da família da França para Los Angeles, em setembro de 2016, este voo marcou a primeira vez que ele também direcionou seu abuso físico às crianças. Jolie o deixou imediatamente”, afirmou o relatório.>

A disputa judicial pela guarda dos seis filhos se arrastou por quase uma década. Em 2024, segundo o Daily Mail, Pitt teria desistido oficialmente da batalha legal. Fontes próximas ao ator revelaram à revista People que “a desconexão com os filhos tem sido uma situação triste há anos”.>

Filhos rejeitam sobrenome do pai

O distanciamento dos filhos com Brad Pitt tornou-se cada vez mais evidente. Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (19), e os gêmeos Knox e Vivienne (16) passaram a se identificar apenas com o sobrenome Jolie, afastando-se do legado paterno.>

Shiloh teria sido a primeira a oficializar a retirada do nome do pai, em maio de 2024. Zahara, ao ingressar na Alpha Kappa Alpha Sorority, no Spelman College, também se apresentou como Zahara Marley Jolie. Vivienne, ao atuar na produção do musical The Outsiders, assinou apenas como Vivienne Jolie, o que foi visto como um gesto público de apoio à mãe.>