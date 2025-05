MAL ENTENDIDO

Thiaguinho e Carol Peixinho negam que estrelas da Globo serão padrinhos de seu filho

Após postagem com legenda carinhosa, casal esclarece que globais não serão padrinhos de seu filho

Após movimentar as redes sociais com uma foto ao lado de Angélica e Luciano Huck , Thiaguinho e Carol Peixinho esclareceram que os apresentadores não são padrinhos de seu filho, Bento. A informação foi confirmada pelo casal em nota enviada ao portal gshow. >

A especulação surgiu no domingo (18), quando Angélica repostou a imagem em seu perfil no Instagram com a legenda: “Dinda ama!”. O termo carinhoso levou fãs a acreditarem que ela e Huck haviam sido escolhidos como padrinhos do bebê.>