VEJA O VÍDEO

Bebedeira, tapão na cara e eliminação: ex da mãe de Neymar é expulso do Rancho do Maia após agressão

Tiago Ramos se envolveu em confusão com Verinha

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2025 às 13:19

Tiago Ramos e Verinha Crédito: Reprodução

Uma confusão marcou a madrugada desta segunda-feira (19) no Rancho do Maia, comandado por Carlinhos Maia. Verinha e Tiago Ramos protagonizaram um desentendimento que acabou em agressão física, resultando na expulsão dos dois participantes da temporada.>

Por volta das 3h da madrugada, os envolvidos, que estavam bastante embriagados no momento, começaram uma discussão acalorada. Em um momento da briga, Verinha deu um tapão no rosto de Tiago, gerando surpresa dos demais colegas.>

Pela manhã, Carlinhos se pronunciou e anunciou que haveria uma eliminação relâmpago dos participantes. "Tanto você quanto o Tiago vão arrumar as malas e vão para casa. Nesta temporada, vocês estão expulsos, tá bom?", disse o influenciador.>

Na sequência, o ex-namorado de Nadine Santos, mãe de Neymar, se mostrou revoltado pela decisão, já que foi a pessoa agredida durante a confusão. Carlinhos culpou o excesso de bebida de Tiago pela briga. "Você levou um tapa na cara porque vocês não tem limite na hora de parar de beber. A partir do momento que vocês estavam lá, que eu estava ali na mesa e você chegou gritando e falando alto, isso é recorrente. Hoje eu cansado, 8h da manhã, você estava gritando lá [...] Você foi muito mais homem que você [Verinha]", falou.>

Verinha afirmou que passou dos limites. "Eu tenho meu limite e tô explicando a você que é o dono da po*** toda. Você não sabe o porquê eu fui ao ponto. Foi um, dois, três, quatro dias e ele não respeitou essa mulher aqui", falou, se referindo a Márcia Dantas.

>