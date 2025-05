PREJUÍZO ENORME

Influenciador brasileiro é roubado em R$ 100 mil na França: 'Dentro do estacionamento'

Leo Paiva teve o vidro do veículo quebrado e perdeu os equipamentos durante o Festival de Cannes

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2025 às 12:26

Leo Paiva Crédito: Reprodução/Instagram

Leo Paiva relatou ter vivido um momento triste na França, onde está cobrindo o Festival de Cannes. O influenciador, que é host do podcast 'Os Nordestinos pelo Mundo', apareceu abalado em suas redes sociais na noite de domingo (18) e falou que foi vítima de um furto. Segundo ele, todos os seus equipamentos foram levados - um prejuízo de mais de R$ 100 mil.>

"Infelizmente, a gente teve todos os nossos equipamentos roubados. Todos. Tudo que a gente construiu a vida inteira. Tudo foi roubado aqui em Cannes, dentro do estacionamento, onde teoricamente era pra ser um lugar seguro. Quebraram o vidro do carro, mais um prejuízo, porque a gente vai ter que pagar isso também", começou.

"Levaram tudo, todas as minhas três câmeras, meu notebook, meu MacBook, meus HDs, a mesa do podcast, todos os microfones, todos os cases, as mochilas. Tudo, passaram a limpa", completou.>

Ele disse que estava indo para a première de 'O Agente Secreto', filme estrelado por Wagner Moura. Mesmo abalado, ele tentou cumprir o compromisso e foi até o local da entrevista, mas não conseguiu segurar as lágrimas.>

"Eu estava saindo pra première de O Agente Secreto e indo fazer a entrevista com o Wagner [Moura], que não aconteceu porque eu não consegui. Quando comecei a entrevistar o cara, comecei a chorar, porque eu não estava bem", falou.>

"Eu não queria que tivessem roubado a entrevista que eu sempre sonhei em fazer, que era com o Wagner. Vim mesmo depois do roubo pra cá. Sentei com ele, mas não deu certo, não consegui falar".>

De acordo com o influenciador, o ator se mostrou solícito e prometeu remarcar a conversa no Brasil. "Ele me deu apoio e disse que a gente se encontra em Salvador para fazer isso com calma. Foi muito generoso comigo".>

A repercussão foi imediata, e Leo recebeu apoio de diversos famosos. "Deus tem coisas incríveis reservadas para a vida de vocês. Ele que ordenou!", disse Solange Almeida. "Sinto muito, Leo! Lembro de toda sua empolgação falando dessa viagem e desse momento, mas saiba que tudo vai se realinhar e você conquistará os equipamentos e MUITO mais! Força e conte comigo", destacou a ex-BBB Eva Pacheco. "Irmão!!! Eu sinto muito pelo ocorrido! Absurdo!!! O que puder ajudar, conte comigo!!!", afirmou Tico Santa Cruz.>

Uma vaquinha, inclusive, foi feita para que o apresentador e sua equipe consigam comprar novos equipamentos. Ele explicou que não queria ceder ao financiamento coletivo, mas não viu outra opção após ser "esnobado" pela polícia local. Leo falou que, seguindo a orientação de um policial local, levantou os valores de tudo o que foi roubado (com links para comprovar os valores) e levou à polícia, mas não foi recebido.>