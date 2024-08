TELEVISÃO

Xuxa e Angélica invertem papéis em emocionante 'Batalha do Lip Sync'; assista

Xuxa e Angélica empataram em um duelo emocionante na Batalha do Lip Sync, no Domingão com Huck, neste domingo, 25. Foi a estreia da nova temporada do quadro apresentado por Luciano Huck. O programa reproduziu momentos marcantes da amizade entre as duas e citou mitos sobre uma suposta rivalidade. As apresentadoras se emocionaram. "Nós temos uma história linda", celebrou Angélica.