María Antonieta, a Chiquinha, é internada e médicos apontam condição delicada

Atriz já foi liberada para casa, informou a filha à imprensa mexicana

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 18:25

María Antonieta de las Nieves viveu "Chiquinha" na série "Chaves" Crédito: Reprodução

María Antonieta de las Nieves, atriz mexicana famosa por interpretar a personagem Chiquinha no seriado "Chaves", foi hospitalizada às pressas após apresentar baixos níveis de sódio, de acordo com a imprensa local. Ao ser internada, os médicos teriam constatado que a artista, hoje como 78 anos, apresenta um deterioração neurológica que teria causado o problema de saúde. A condição delicada em menor grau pode ser consequência do envelhecimento, mas também é sintoma de doenças como o Alzheimer.

Segundo a revista TVNotas, do México, a atriz foi internada na última quarta-feira (20) mas já foi liberada para casa e está bem, como relatou à publicação a própria filha de María, Verónica Fernández. “A ingestão de sódio da minha mãe diminuiu um pouco, mas ela está bem agora ”, afirmou. "Aqui está ela, em casa. Ela está muito bem. Obrigada por perguntar", completou Verónica.

A internação e a contatação dos médicos está preocupando a família da atriz. “Estou muito preocupada com a saúde da minha amiga. Na quarta-feira, 20 de agosto, ela nos deu um susto. Ela teve que ser levada às pressas para o hospital porque, aparentemente, estava tendo uma crise de ansiedade. Ela já tinha tido algo parecido antes, mas desta vez foi um pouco mais grave”, disse uma amiga ao mesmo jornal mexicano.

María Antonieta de las Nieves, de 78 anos, interpreta a personagem Chiquinha desde 1973. "El Chavo del Ocho", nome original do programa "Chaves" foi gravado como um quadro especial até 1992, mas mesmo com a idade avançada a artista segue vivendo a personagem em outros projetos.