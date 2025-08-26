Acesse sua conta
Esposa de ex-jogador do Botafogo anuncia término e expõe traições e agressão enquanto estava grávida

Andressa Marinho também fez revelação sobre amputação em órgão genital do ex-jogador

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 18:15

Esposa de atleta decidiu or um ponto final em relacionamento
Esposa de atleta decidiu or um ponto final em relacionamento Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A biomédica Andressa Marinho, até então esposa do ex-jogador do Botafogo, Bruno Silva, usou as redes sociais para anunciar o término da relação entre os dois. Ela usou o momento para relembrar momentos horríveis, inclusive de agressão, que viveu ao lado do atleta.

Andressa fez um desabafo que surpreendeu os seguidores. “Foram 8 anos, não foram anos fáceis, eu fui traída por esse homem lindo, muitas vezes. Apanhei inclusive grávida do meu primogênito”, relatou a biomédica.

Segundo ela, há 4 anos, os dois até viviam uma “relação mais tranquila”, o que foi mudando ao longo dos anos, que foi sustentada pelo amor dos filhos ao pai. O casal tem dois filhos, Bruno Jr. e Paolo.

“Hoje venho aqui dizer que coloquei um ponto final, decidi recomeçar a vida com meus filhos, Deus, e eles”, afirmou sobre a decisão do divórcio.

Andressa relatou que sempre foi uma “esposa fiel e dedicada” que não deixou o ex-jogador nem mesmo quando ele precisou “amputar parcialmente o órgão”, por causa de um câncer. “Seguirei em paz, de cabeça erguida e pra ele? Desejo força, vai precisar!”, finalizou. Os dois privaram a conta nas redes sociais após repercussão do caso.

Descoberta de câncer

Em setembro de 2024, o atleta descobriu um carcinoma maligno [tipo de câncer que se desenvolve a partir das células epiteliais]. Por isso, necessitou realizar a cirurgia, que foi exposta por Andressa.

Confira o texto publicado por Andressa Marinho:

SEPARAÇÃO:

Pensei muito em como vir aqui falar sobre isso. Gravei 1 milhão de vídeos, mas decidi que simplesmente vou escrever sobre. Foram 8 anos, não foram anos fáceis, eu fui traída por esse homem lindo, muitas vezes. Apanhei, inclusive grávida do meu primogênito.

Há 4 anos, vivíamos um pouco mais tranquilos e tentando pela família, Bruninho e apaixonado por ele, Paolo também. Isso me segurou demais nessa relação doentia. Hoje venho aqui dizer que coloquei um ponto final, decidi recomeçar a vida com os meus filhos, Deus, eu e eles.

Fui uma esposa fiel, dedicada e lutei muito pra que meus filhos fossem criados pelo pai. Fui parceira, leal, amiga. Eu não o abandonei nem mesmo quando ele descobriu que por causa do câncer teria que amputar parcialmente o seu órgão. Eu fui mulher!

Mas ele, ele homem lindo, com um órgão comprometido, foi pra uma zona em Campinas no sábado junto com os colegas do clube. E eu, não preciso disso. Não mereço isso! Seguirei em paz, de cabeça erguida e pra ele? Desejo força, vai precisar.”

