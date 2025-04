NASCEU!

FOTOS: Lucy Ramos anuncia nascimento da primeira filha, Kyara

Atriz de 42 anos agradeceu o carinho e as preces dos fãs

Kyara, primeira filha da atriz Lucy Ramos, veio ao mundo! Lucy anunciou a chegada da menina nesta sexta (4) e agradeceu o carinho dos fãs e preces para que ocorresse tudo bem no parto. A menina é fruto da união da atriz com o ator e diretor Thiago Luciano e nasceu no Hospital Maternidade Pro Matre Paulista, em São Paulo. >

"Oi, titias e titios, cheguei! Minha mãe me contou que havia uma grande torcida para que tudo desse certo no parto. E deu, viu? Foi uma bênção! Estamos bem. Gratidão por todo o carinho e pelas preces. Depois que minha mãe entender um pouco sobre como cuidar de mim, ela virá aqui mostrar como foi a minha chegada, tá?", escreveu ela em legenda de publicação nas redes sociais.>

'Escolhemos paulistana'

"Minha dieta é 100% low carb, passei por uma nutricionista e estou com essa alimentação regrada nos últimos meses. Não estou comendo nada de açúcar e farinha", disse. A relação com o marido ficou ainda mais fortalecida. "Ele é muito parceiro e tem tido muita paciência. Estou mais ansiosa e irritada nesta reta final, bastante sensível também. Ele tem sido parceiro, me acompanha em todas as consultas", explicou. >