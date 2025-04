MAIS QUE TPM

Fernanda Machado fala sobre diagnóstico de TDPM: 'Destrói a vida'

Atriz relatou experiência pessoal com o transtorno que causa alterações hormonais intensas

Elis Freire

Publicado em 4 de abril de 2025 às 18:37

Fernanda Machado Crédito: Reprodução

A atriz Fernanda Machado, conhecida por sua atuação em “Tropa de Elite”, fez um desabafo com os seguidores sobre um transtorno com o qual foi diagnosticada: o Transtorno Disfórico Pré-Menstrual (TDPM). Morando atualmente nos Estados Unidos, ela lançou um livro sobre sua experiência pessoal com a condição, caracterizada por alterações hormonais intensas antes do período menstrual da mulher. >

Nas suas redes sociais, Fernanda contou sobre a obra 'Tudo que não me contaram sobre a maternidade'. O diagnóstico, recebido pela famosa há um ano e meio e os principais sintomas do transtorno foram relatados no livro que procura conscientizar as mulheres sobre a TDPM. >

"Obviamente eu falo sobre maternidade, mas também sobre os hormônios, porque uma coisa está totalmente ligada a outra. Fazer as pessoas entenderem melhor o que é TDPM foi uma das razões que me fizeram escrever este livro", explicou no vídeo.>

A artista explicou que os sintomas são muito mais graves que uma TPM comum . "É muito mais grave e mais debilitante do que a famosa TPM. Estima-se que o TDPM afete entre 3 a 8% de mulheres no mundo, o que significa cerca de 31 milhões de mulheres. Mas esse número pode ser muito maior devido à dificuldade de diagnóstico", leu. >

TPDM e os sintomas de Fernanda

Uma mulher com o Transtorno Disfórico Pré-Menstrual é muito mais sensível às alterações hormonais causadas pelo ciclo menstrual, causando desregulações de neurotransmissores importantes.>

Segundo a Pfizer, alguns dos sintomas são: instabilidade emocional, mau-humor extremo, humor deprimido e ansiedade acentuada. O relaxamento e o bem-estar, então, são comprometidos pela condição que afeta a realização de tarefas do dia a dia. "Tudo isso gera insônia, ansiedade, depressão, pensamentos suicidas e outros sintomas debilitantes", relatou Fernanda Machado.>

Ressaltando a seriedade do transtorno, a atriz falou da importância do diagnóstico para ela. "Quando eu descobri que sofria desse transtorno, foi um mix de emoções. Mas sem dúvida alguma, o diagnóstico me trouxe um certo alívio por eu finalmente entender o que estava acontecendo no meu cérebro", comentou >