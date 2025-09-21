Acesse sua conta
Entrevistada protagoniza cena assustadora em jornal ao vivo; assista

Gilda Nomacce participou do JMTV para falar do Festival Maranhão na Tela

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 13:11

Gilda Nomacce estrela o filme
Gilda Nomacce estrela o filme "Enterre seus Mortos" (2024) Crédito: Reprodução / Globoplay

Durante sua participação no JMTV, telejornal da Rede Mirante — filial da Globo no Maranhão — a atriz Gilda Nomacce conseguiu chamar muita atenção para o seu filme ao protagonizar uma cena assustado ao vivo. Chamada para falar do Festival Maranhão na Tela, que exibe neste domingo (21) o filme "Enterre seus Mortos" (2024) com Gilda, Selton Mello e Marjorie Estiano", a artista encarnou a atmosfera de terror no filme, sem medo do julgamento. 

De início, ela explicava à apresentadora do que se trata "Enterre seus Mortos" (2024), filme que estreia 30 de outubro nos cinemas, mas que já estará no festival maranhense para quem quiser conferir em primeira mão. "É um mundo pós apocalíptico do diretor Marco Dutra, um diretor internacionalmente premiado. Os protagonistas são Selton Mello, Marjorie Estiano, Betty Faria. É um panorama muito inédito que mistura uma seita com um mundo árido dos animais pela estrada. Gostaria de convidar a todos em São Luiz para fazer parte dessa sessão", convocou Gilda. 

Gilda Nomacce em telejornal maranhense

Gilda Nomacce no JMTV por Reproodução / Globoplay
Gilda Nomacce no JMTV por Reproodução / Globoplay
Gilda Nomacce no JMTV por Reproodução / Globoplay
Gilda Nomacce no JMTV por Reproodução / Globoplay
Gilda Nomacce estrela o filme "Enterrando seus Mortos" (2024) por Reprodução / Globoplay
Gilda Nomacce no JMTV por Reproodução / Globoplay
1 de 6
Gilda Nomacce no JMTV por Reproodução / Globoplay

Em seguida, ela resolveu ir mais à fundo ao ser perguntada sobre o que o público pode esperar desta obra que integra a mostra "Los Terroríficos" dentro do festival. "Isso é o fantástico, você não vai conseguir saber se você não for ao filme, não posso dar muito spoiler, prefiro deixar no ar essa aridez do que é. Mas vai esperar um grande filme com grandes atuações e uma fotografia, fantástica"", adiantou. Mas, aí que veio o momento de explosão: "E vai esperar que a gente esteja lá sangrando: Aaaaarrrhhhhh", gritou a atriz, fazendo uma careta assustadora com o rosto.

Assista:

"Enterre seus Mortos" (2024) se passa na pequena cidade de Abalurdes, onde Edgar Wilson trabalha como recolhedor de animais mortos nas estradas para mantê-las funcionando. Junto a ele estão o colega de profissão Tomás – um ex-padre excomungado que administra a extrema unção aos seres moribundos que cruzam seu caminho – e sua chefe, Nete, com quem Edgar mantém um relacionamento e compartilha o desejo de fugir de Abalurdes.

O Festival Maranhão na Tela, evento de cinema focado no fomento à produção audiovisual maranhense, começou na última quinta (18) e segue com uma programação diversa até 26 de setembro em São Luís, capital do Maranhão. 

