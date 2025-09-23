Acesse sua conta
Gesto de Cristiano Ronaldo fez Coca-Cola perder R$13,7 bilhões

Jogador substituiu refrigerante por água e fez propaganda sobre hábitos saudáveis

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 18:41

Crédito: Reprodução/Instagram

Um gesto de Cristiano Ronaldo na coletiva da Eurocopa 2020 derrubou o valor de mercado da Coca-Cola em US$ 2,63 bilhões (R$ 13,7 bilhões hoje). O atacante português afastou duas garrafas do refrigerante e levantou uma garrafa de água, aconselhando fãs e investidores: “Bebam água, não Coca [Coca-Cola]”, publicou no X (antigo Twitter).

O incidente aconteceu minutos antes da partida entre Portugal e Hungria, no Estádio Puskas, em Budapeste, e rapidamente viralizou nas redes sociais. Ronaldo, conhecido por sua disciplina alimentar e estilo de vida saudável, reforçou sua postura contra refrigerantes e bebidas açucaradas, promovendo a hidratação natural.

O impacto financeiro foi imediato. As ações da Coca-Cola caíram logo após o gesto do jogador, recuando 0,25% na terça-feira seguinte, gerando perdas adicionais de US$ 210 milhões. Especialistas apontam que o efeito Ronaldo evidencia o poder de influência de celebridades sobre o mercado e hábitos de consumo.

A atitude do atacante repercutiu internacionalmente e até veículos como o jornal espanhol Marca destacaram a ousadia do gesto, questionando se a Eurocopa tomaria alguma medida diante da repercussão negativa para uma de suas patrocinadoras.

