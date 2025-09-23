Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Record se pronuncia sobre permanência dos infiltrados Carol e Matheus em 'A Fazenda 17'

Participação no “Hoje em Dia” confirma que dupla não continuará no reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 20:21

Carol Lekker e Matheus Martins serão eliminados Crédito: Reprodução/Record

A Record confirmou a participação dos infiltrados Carol Lekker e Matheus Martins no programa Hoje em Dia, nesta quarta-feira (24), encerrando qualquer especulação sobre a continuidade deles em A Fazenda 17. Durante a entrevista, os dois vão revelar detalhes da missão secreta que cumpriram dentro da casa e compartilhar experiências vividas durante a competição.

Carol Lekker, campeã do Miss Bumbum 2022 e influenciadora digital, entrou no reality com o objetivo de enganar os outros participantes sem ser descoberta. Segundo a emissora, ela chegou a confidenciar sua função à amiga Kathy Maravilha, mostrando detalhes das provas e desafios enfrentados, o que evidencia a complexidade e o sigilo da missão.

Todos os vencedores de 'A Fazenda'

A Fazenda 1: Dado Dolabella por Reprodução
A Fazenda 2: Karina Bacchi por Reprodução
A Fazenda 3: Daniel Bueno por Reprodução
A Fazenda 4: Joana Machado por Reprodução
A Fazenda 5: Viviane Araújo por Reprodução
A Fazenda 6: Bárbara Evans por Reprodução
A Fazenda 7: DH Silveira por Reprodução
A Fazenda 8: Douglas Sampaio por Reprodução
A Fazenda 9: Flávia Viana por Reprodução
A Fazenda 10: Rafael Ilha por Reprodução
A Fazenda 11: Lucas Viana por Reprodução
A Fazenda 12: Jojo Todynho por Reprodução
A Fazenda 13: Rico Melquiades por Reprodução
A Fazenda 14: Bárbara Borges por Reprodução
A Fazenda 15: Jaquelline Grohalski por Reprodução
A Fazenda 16: Sacha Bali por Reprodução
1 de 16
A Fazenda 1: Dado Dolabella por Reprodução

Já Matheus Martins, DJ e modelo, também precisou cumprir tarefas inusitadas. Uma das mais curiosas envolvia cantar o refrão de “Macarena” sempre que o sinal do microfone tocasse, parte da estratégia para manter sua identidade de infiltrado sem ser percebido pelos colegas.

A participação dos dois no Hoje em Dia marca o encerramento da possibilidade de permanência secreta na casa. A Record destacou que o programa permitirá que Carol e Matheus compartilhem livremente todas as experiências vividas durante a missão, revelando bastidores que ficaram escondidos do público até então.

Leia mais

Imagem - Claudia Cardinale, ícone do cinema europeu, morre aos 87 anos

Claudia Cardinale, ícone do cinema europeu, morre aos 87 anos

Imagem - Gesto de Cristiano Ronaldo fez Coca-Cola perder R$13,7 bilhões

Gesto de Cristiano Ronaldo fez Coca-Cola perder R$13,7 bilhões

Imagem - Boicote? Em 5 horas de ‘Vale Tudo’ por semana, Taís Araújo aparece em apenas 16 minutos

Boicote? Em 5 horas de ‘Vale Tudo’ por semana, Taís Araújo aparece em apenas 16 minutos

Tags:

A Fazenda 17 Reality Show

Mais recentes

Imagem - Cena de Kami em 'Dona de Mim' alerta: como agir após uma violência sexual

Cena de Kami em 'Dona de Mim' alerta: como agir após uma violência sexual
Imagem - Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, já foi presa por esquema de estelionato que aplicava golpe em idosos

Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, já foi presa por esquema de estelionato que aplicava golpe em idosos
Imagem - Lembra dela? Atriz que fez papel de esposa de Antonio Fagundes em ‘A Viagem’ foi Miss Universo e morreu aos 59 anos

Lembra dela? Atriz que fez papel de esposa de Antonio Fagundes em ‘A Viagem’ foi Miss Universo e morreu aos 59 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome
01

Quem é Paula Leça, uma das mulheres que davam hambúrgueres a Cristiano Ronaldo quando ele passava fome

Imagem - Atleta pega bactéria que 'come' corpo humano em piscina de hotel e fica com sequelas graves
02

Atleta pega bactéria que 'come' corpo humano em piscina de hotel e fica com sequelas graves

Imagem - Mulher ganha direito na Justiça de cegar com ácido hialurônico homem que a atacou
03

Mulher ganha direito na Justiça de cegar com ácido hialurônico homem que a atacou

Imagem - Inscrições para curso gratuito da Coelba se encerram na próxima semana
04

Inscrições para curso gratuito da Coelba se encerram na próxima semana