Record se pronuncia sobre permanência dos infiltrados Carol e Matheus em 'A Fazenda 17'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 20:21
A Record confirmou a participação dos infiltrados Carol Lekker e Matheus Martins no programa Hoje em Dia, nesta quarta-feira (24), encerrando qualquer especulação sobre a continuidade deles em A Fazenda 17. Durante a entrevista, os dois vão revelar detalhes da missão secreta que cumpriram dentro da casa e compartilhar experiências vividas durante a competição.
Carol Lekker, campeã do Miss Bumbum 2022 e influenciadora digital, entrou no reality com o objetivo de enganar os outros participantes sem ser descoberta. Segundo a emissora, ela chegou a confidenciar sua função à amiga Kathy Maravilha, mostrando detalhes das provas e desafios enfrentados, o que evidencia a complexidade e o sigilo da missão.
Todos os vencedores de 'A Fazenda'
Já Matheus Martins, DJ e modelo, também precisou cumprir tarefas inusitadas. Uma das mais curiosas envolvia cantar o refrão de “Macarena” sempre que o sinal do microfone tocasse, parte da estratégia para manter sua identidade de infiltrado sem ser percebido pelos colegas.
A participação dos dois no Hoje em Dia marca o encerramento da possibilidade de permanência secreta na casa. A Record destacou que o programa permitirá que Carol e Matheus compartilhem livremente todas as experiências vividas durante a missão, revelando bastidores que ficaram escondidos do público até então.