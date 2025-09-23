REALITY SHOW

Record se pronuncia sobre permanência dos infiltrados Carol e Matheus em 'A Fazenda 17'

Participação no “Hoje em Dia” confirma que dupla não continuará no reality

Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 20:21

Carol Lekker e Matheus Martins serão eliminados Crédito: Reprodução/Record

A Record confirmou a participação dos infiltrados Carol Lekker e Matheus Martins no programa Hoje em Dia, nesta quarta-feira (24), encerrando qualquer especulação sobre a continuidade deles em A Fazenda 17. Durante a entrevista, os dois vão revelar detalhes da missão secreta que cumpriram dentro da casa e compartilhar experiências vividas durante a competição.

Carol Lekker, campeã do Miss Bumbum 2022 e influenciadora digital, entrou no reality com o objetivo de enganar os outros participantes sem ser descoberta. Segundo a emissora, ela chegou a confidenciar sua função à amiga Kathy Maravilha, mostrando detalhes das provas e desafios enfrentados, o que evidencia a complexidade e o sigilo da missão.

Já Matheus Martins, DJ e modelo, também precisou cumprir tarefas inusitadas. Uma das mais curiosas envolvia cantar o refrão de “Macarena” sempre que o sinal do microfone tocasse, parte da estratégia para manter sua identidade de infiltrado sem ser percebido pelos colegas.