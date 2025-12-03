VIDA REAL

'A vida imitou a arte': Atriz descobre câncer meses após viver personagem com linfoma

Dani Gondim revelou estar enfrentando a mesma doença de sua personagem no filme Milagre do Destino

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:18

O que era apenas um papel no cinema acabou se tornando uma experiência profundamente pessoal para Dani Gondim. A atriz, que deu vida à jornalista Marina Alves no filme Milagre do Destino, revelou no último sábado (29) que foi diagnosticada com um linfoma, o mesmo tipo de câncer enfrentado por sua personagem na trama lançada em fevereiro.

A notícia foi compartilhada pela própria atriz em um vídeo emocionante no Instagram, no qual aparece raspando o cabelo. Na legenda, ela refletiu sobre a coincidência, dolorosa e transformadora, entre ficção e vida real:

“A arte imita a vida, disso eu nunca tive dúvidas. Mas... e quando a vida imita a arte? O que se tem para aprender?”, escreveu.

Da ficção à realidade

Dani contou que recebeu o convite para o filme há cerca de um ano. O longa, inspirado na história real da repórter Marina Alves, retrata não apenas a luta contra o câncer, mas também os laços e descobertas que surgiram durante o tratamento, inclusive a revelação de uma irmã até então desconhecida.

No início de 2024, após participar da divulgação do filme e até de uma campanha nacional sobre doação de sangue e medula, a atriz começou a enfrentar sua própria batalha:

“Alguns meses depois, a batalha que na arte retratei começou a fazer parte da minha vida. Hoje, tenho um câncer para chamar de meu.”

Dani contou que já iniciou o tratamento e está passando por sessões intensas de quimioterapia, as chamadas “doses cavalares”, que resultaram na queda dos cabelos. Ainda assim, ela demonstra força:

“É um tratamento muito difícil, eu não queria estar passando por isso, mas sou grata pela vida que eu tenho. Tenho uma família que me faz sentir segura, amparada e com um lar para voltar.”

A história que inspirou o filme

Milagre do Destino, disponível no Globoplay, conta a trajetória da repórter Marina Alves, diagnosticada em 2021 com linfoma linfoblástico de células T, um câncer agressivo que atinge o sistema imunológico.

Durante o tratamento, ela descobriu que precisava de um transplante de medula óssea e acreditava não ter irmãos biológicos. Foi então que veio a reviravolta: Marina descobriu que tinha uma irmã, Lumara, que já a acompanhava nas redes sociais sem saber do parentesco. As duas se encontraram justamente quando Marina estava internada, no mesmo hospital onde Lumara trabalhava.