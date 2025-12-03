Acesse sua conta
'A vida imitou a arte': Atriz descobre câncer meses após viver personagem com linfoma

Dani Gondim revelou estar enfrentando a mesma doença de sua personagem no filme Milagre do Destino

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:18

Dani Gondim revela diagnóstico de câncer após interpretar personagem com linfoma
Dani Gondim revela diagnóstico de câncer após interpretar personagem com linfoma Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O que era apenas um papel no cinema acabou se tornando uma experiência profundamente pessoal para Dani Gondim. A atriz, que deu vida à jornalista Marina Alves no filme Milagre do Destino, revelou no último sábado (29) que foi diagnosticada com um linfoma, o mesmo tipo de câncer enfrentado por sua personagem na trama lançada em fevereiro.

A notícia foi compartilhada pela própria atriz em um vídeo emocionante no Instagram, no qual aparece raspando o cabelo. Na legenda, ela refletiu sobre a coincidência, dolorosa e transformadora, entre ficção e vida real:

“A arte imita a vida, disso eu nunca tive dúvidas. Mas... e quando a vida imita a arte? O que se tem para aprender?”, escreveu.

  • Da ficção à realidade

Dani contou que recebeu o convite para o filme há cerca de um ano. O longa, inspirado na história real da repórter Marina Alves, retrata não apenas a luta contra o câncer, mas também os laços e descobertas que surgiram durante o tratamento, inclusive a revelação de uma irmã até então desconhecida.

No início de 2024, após participar da divulgação do filme e até de uma campanha nacional sobre doação de sangue e medula, a atriz começou a enfrentar sua própria batalha:

“Alguns meses depois, a batalha que na arte retratei começou a fazer parte da minha vida. Hoje, tenho um câncer para chamar de meu.”

Dani contou que já iniciou o tratamento e está passando por sessões intensas de quimioterapia, as chamadas “doses cavalares”, que resultaram na queda dos cabelos. Ainda assim, ela demonstra força:

Dani Gondim revela diagnóstico de câncer após interpretar personagem com linfoma

“É um tratamento muito difícil, eu não queria estar passando por isso, mas sou grata pela vida que eu tenho. Tenho uma família que me faz sentir segura, amparada e com um lar para voltar.”

  • A história que inspirou o filme

Milagre do Destino, disponível no Globoplay, conta a trajetória da repórter Marina Alves, diagnosticada em 2021 com linfoma linfoblástico de células T, um câncer agressivo que atinge o sistema imunológico.

Durante o tratamento, ela descobriu que precisava de um transplante de medula óssea e acreditava não ter irmãos biológicos. Foi então que veio a reviravolta: Marina descobriu que tinha uma irmã, Lumara, que já a acompanhava nas redes sociais sem saber do parentesco. As duas se encontraram justamente quando Marina estava internada, no mesmo hospital onde Lumara trabalhava.

A história real que inspirou o filme já era marcada por coincidências, reencontros e superação. Agora, Dani Gondim se vê conectada a Marina de uma forma ainda mais profunda.

Câncer Dani Gondim

