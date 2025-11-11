Acesse sua conta
Vera Viel faz desabafo emocionante sobre tratamento contra câncer: ‘Aprendi a confiar mais em Deus’

Modelo e esposa do apresentador Rodrigo Faro, enfrentou tipo de câncer raro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:12

Vera Viel fez desabafo nas redes sociais
Vera Viel fez desabafo nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A modelo e esposa do apresentador Rodrigo Faro, Vera Viel, comoveu os seguidores nesta terça-feira (11) ao relembrar o tratamento contra o câncer que precisou enfrentar após descobrir um tumor em outubro de 2024. Vera foi diagnosticada com um sarcoma sinovial e precisou passar por cirurgia.

Através do Instagram, a modelo compartilhou momentos no Hospital Israelita Albert Einstein, onde passou pelo tratamento contra o tumor. No relato da publicação, Vera relata que precisou passar por 33 sessões de radioterapia, “um tratamento que eu nunca imaginei precisar enfrentar, mas que se tornou parte essencial da minha história”, detalhou.

“Era o início de um caminho difícil, de dias de medo, de entrega, de fé e de luta pela cura do sarcoma. Não foi fácil, mas foi transformador. Cada sessão foi uma batalha vencida, um passo em direção a vida. Aprendi a confiar mais em Deus, a respeitar o tempo da cura e a reconhecer a força que existe dentro de mim”, continuou.

“Hoje, olhando para trás, vejo não só a dor, mas o milagre. Vejo o cuidado de Deus em cada detalhe, o amor que me sustentou, a fé que nunca me deixou desistir. Um ano depois sigo aqui viva e curada e muito grata também ao Dr. Osmar Bento que todos os dias esteve ao meu lado nessa jornada, meu marido e minhas filhas”, finalizou.

