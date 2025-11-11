DEPOIMENTO

Vera Viel faz desabafo emocionante sobre tratamento contra câncer: ‘Aprendi a confiar mais em Deus’

Modelo e esposa do apresentador Rodrigo Faro, enfrentou tipo de câncer raro

Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16:12

Vera Viel fez desabafo nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A modelo e esposa do apresentador Rodrigo Faro, Vera Viel, comoveu os seguidores nesta terça-feira (11) ao relembrar o tratamento contra o câncer que precisou enfrentar após descobrir um tumor em outubro de 2024. Vera foi diagnosticada com um sarcoma sinovial e precisou passar por cirurgia.

Através do Instagram, a modelo compartilhou momentos no Hospital Israelita Albert Einstein, onde passou pelo tratamento contra o tumor. No relato da publicação, Vera relata que precisou passar por 33 sessões de radioterapia, “um tratamento que eu nunca imaginei precisar enfrentar, mas que se tornou parte essencial da minha história”, detalhou.

“Era o início de um caminho difícil, de dias de medo, de entrega, de fé e de luta pela cura do sarcoma. Não foi fácil, mas foi transformador. Cada sessão foi uma batalha vencida, um passo em direção a vida. Aprendi a confiar mais em Deus, a respeitar o tempo da cura e a reconhecer a força que existe dentro de mim”, continuou.