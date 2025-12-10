Acesse sua conta
É essencial ir ao banheiro todos os dias? Especialistas dizem qual a frequência ideal

Especialistas desmistificam o padrão diário de evacuação e mostram o que define um intestino saudável

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:00

Entenda os sinais do seu corpo e descubra por que a regularidade pessoal é mais importante que a frequência
Entenda os sinais do seu corpo e descubra por que a regularidade pessoal é mais importante que a frequência

Os incômodos no sistema digestivo surgem de muitas maneiras. Eles incluem desde gases persistentes e cólicas até a sensação de que o funcionamento intestinal não está adequado.

Essa rotina, que muda significativamente de pessoa para pessoa, gera muitas incertezas. Consequentemente, uma das maiores curiosidades é sobre a frequência ideal de idas ao banheiro.

Essa busca por uma regra única é forte, pois muitos aprendem que é preciso "fazer cocô" diariamente. Todavia, o mundo da ciência oferece uma perspectiva menos rígida sobre essa questão.

O intervalo ideal para ir ao banheiro

Babak Firoozi, gastroenterologista, detalha à VeryWell Health que as pessoas evacuam em um intervalo diversificado.

Essa faixa se estende de três vezes ao dia até três vezes por semana.

O especialista garante que essa enorme variação é perfeitamente normal, contanto que o indivíduo não sinta desconforto ou note uma mudança brusca em seus hábitos.

Fatores que ditam o ritmo da evacuação

Diferentes fatores explicam por que o ritmo intestinal é tão variável.

O gastroenterologista Andrew DuPont aponta à VeryWell Health que "algumas pessoas simplesmente têm motilidade intestinal mais lenta ou menos contrações".

Dessa forma, a velocidade em que o intestino trabalha é naturalmente mais lenta em certas pessoas.

Além disso, determinadas condições de saúde influenciam diretamente o ritmo da evacuação.

Entre elas estão a doença inflamatória intestinal, a síndrome do intestino irritável e a constipação funcional.

Sinais de alerta para a saúde digestiva

Embora a regularidade não deva ser motivo de estresse, é essencial prestar atenção ao corpo.

DuPont tranquiliza dizendo que "você precisa ser consistente e não deve sentir nenhum desconforto. Não se preocupe se perder um dia específico".

Portanto, quando surgem mudanças abruptas, desconforto constante ou dificuldade na hora de evacuar, pode ser um sinal de que algo está errado.

Nesses momentos, observar-se e entender se houve uma alteração de padrão é essencial antes de procurar um profissional.

Para ajudar quem sofre com episódios frequentes de constipação, existem soluções dietéticas simples.

O consumo de bebidas ricas em fibras, folhas verdes e o famoso mamão costumam facilitar o movimento intestinal.

