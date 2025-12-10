Segredo contra a diabetes: caminhar logo após o almoço reduz pico de glicemia, revela estudo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 21:00
Caminhar logo após o almoço é uma estratégia de baixo impacto que oferece benefícios significativos para a saúde metabólica e o bem-estar geral, conforme demonstram pesquisas científicas.
Os efeitos positivos são mais evidentes quando a atividade é realizada imediatamente após a refeição.
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar
A prática de caminhar após o almoço é especialmente eficaz para o controle do açúcar no sangue, um fator crucial para a prevenção de doenças cardiometabólicas e para quem vive com diabetes tipo 2.
Além dos benefícios metabólicos, a caminhada pós-almoço impacta positivamente a rotina de trabalho e o humor:
A incorporação regular da caminhada após o almoço pode ser um auxiliar no processo de perda de peso. Relatos preliminares sugerem que andar logo após a refeição é mais eficaz para esse fim do que esperar uma hora para se exercitar.
É importante notar que, em idosos com risco cardiovascular, o efeito metabólico pode ser menos intenso, mas não foram relatados prejuízos. Para a maioria das pessoas saudáveis, não há evidências de efeitos negativos, desde que a atividade seja realizada sem desconforto abdominal.
Caminhar logo após o almoço é uma estratégia simples, eficaz e sem efeitos adversos conhecidos para a maioria das pessoas, sendo uma ferramenta valiosa para melhorar o controle glicêmico, reduzir a fadiga e potencialmente auxiliar na perda de peso.
A chave para maximizar esses resultados está em iniciar a caminhada imediatamente após o término da refeição.