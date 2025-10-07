AMANDO

Aos 88 anos, Reginaldo Faria surpreende ao surgir com nova namorada de 39 anos

Ator apareceu com Joana Werneck, durante exibição do filme “Perto do sol é mais claro”, no Festival do Rio

Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:46

Reginaldo Faria e Joana Werneck Crédito: Reprodução

O ator Reginaldo Faria, de 88 anos, surgiu acompanhado da nova namorada, a corretora de imóveis Joana Werneck, de 39, na première do filme “Perto do sol é mais claro”, exibido na noite de domingo (5), no Festival do Rio, na Gávea, Zona Sul da cidade.

O relacionamento foi confirmado por Joana à coluna Retratos da Vida, do jornal Extra. Segundo ela, os dois estão juntos há sete meses e vivem uma fase de grande sintonia.

Em entrevista à publicação, Joana comentou sobre a diferença de idade de 49 anos entre o casal e afirmou que a relação é baseada em afeto e admiração. “Vejo o Reginaldo como homem e não como um número”, declarou.