Quantas vezes Popó Freitas anunciou que ia se aposentar?

Fernanda Varela
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:38
Tetracampeão mundial de boxe, o baiano Acelino “Popó” Freitas disse mais uma vez que está deixando o ringue de forma definitiva. Essa não é a primeira vez que o lutador anuncia o fim da carreira. Ao longo de quase duas décadas, ele já declarou aposentadoria pelo menos quatro vezes - e em todas elas acabou voltando.
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada
Durante coletiva do Fight Music Show 7, em São Paulo, Popó, de 50 anos, chorou ao afirmar que não pretende mais lutar. “Hoje eu paro. Tudo tem começo, meio e fim, e hoje chegou o fim”, disse, entre lágrimas. “Não quero mais saber de boxe”, completou o atleta, afirmando que sentiu muita vergonha após a confusão que encerrou o evento Spaten Fight Night, em setembro, quando houve pancaria generalizada, incluindo o filho dele, após a luta contra Wanderlei Silva.
Esta é a quarta aposentadoria oficial do lutador. A primeira foi em 2006, após a vitória sobre o norte-americano Zahir Raheem. Na época, Popó afirmou que já tinha alcançado tudo o que queria no esporte.
Pouco tempo depois, em 2007, ele voltou aos ringues para enfrentar Juan Díaz, nos Estados Unidos, mas abandonou a luta no oitavo round e anunciou mais uma vez o fim da carreira.
Em 2012, mesmo exercendo mandato político, o pugilista retornou para um combate contra Michael Oliveira e, após vencer, declarou que seria sua despedida dos ringues profissionais.
A quarta aposentadoria veio em 2017, quando Popó enfrentou e venceu o argentino Gabriel “El Rey” Martínez. Na ocasião, o lutador afirmou que estava satisfeito com o legado construído e que encerrava de vez sua trajetória.
O anúncio mais recente, feito em 2025, veio em meio ao cansaço emocional e à decepção com os rumos do boxe de entretenimento. “Vocês não têm ideia de como foi vergonhoso pra mim. Passar por aquela humilhação... chega o fim”, disse Popó durante a coletiva, emocionado.
Com 43 vitórias e apenas duas derrotas no cartel profissional, Popó é considerado um dos maiores nomes da história do boxe brasileiro. O tetracampeão mundial afirma que agora quer se dedicar à família e à vida fora dos ringues. “Já conquistei tudo o que sonhei. O boxe me deu tudo, mas agora quero descansar”, declarou.
Mesmo após tantos retornos, fãs e amigos esperam que, desta vez, o adeus do campeão seja definitivo, encerrando, com honra e emoção, uma das trajetórias mais marcantes do esporte nacional.