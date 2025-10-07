Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quantas vezes Popó Freitas anunciou que ia se aposentar?

Em meio à emoção e à polêmica após briga em evento recente, Popó garante que desta vez deixa os ringues de forma definitiva

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:38

Popó venceu luta, mas briga depois ofuscou esporte
Popó venceu luta, mas briga depois ofuscou esporte Crédito: Reprodução

Tetracampeão mundial de boxe, o baiano Acelino “Popó” Freitas disse mais uma vez que está deixando o ringue de forma definitiva. Essa não é a primeira vez que o lutador anuncia o fim da carreira. Ao longo de quase duas décadas, ele já declarou aposentadoria pelo menos quatro vezes - e em todas elas acabou voltando.

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução
Luta terminou em pancadaria por Reprodução
1 de 7
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada por Reprodução

Durante coletiva do Fight Music Show 7, em São Paulo, Popó, de 50 anos, chorou ao afirmar que não pretende mais lutar. “Hoje eu paro. Tudo tem começo, meio e fim, e hoje chegou o fim”, disse, entre lágrimas. “Não quero mais saber de boxe”, completou o atleta, afirmando que sentiu muita vergonha após a confusão que encerrou o evento Spaten Fight Night, em setembro, quando houve pancaria generalizada, incluindo o filho dele, após a luta contra Wanderlei Silva.

Leia mais

Imagem - Quem é Rafael Freitas, filho de Popó que 'nocauteou' Wanderlei Silva e derrubou o lutador com um único soco

Quem é Rafael Freitas, filho de Popó que 'nocauteou' Wanderlei Silva e derrubou o lutador com um único soco

Imagem - Popó pede desculpas após luta caótica contra Wanderlei: 'Não vim para fazer confusão'

Popó pede desculpas após luta caótica contra Wanderlei: 'Não vim para fazer confusão'

Imagem - Sangue, desmaio e briga generalizada: Popó vence Wanderlei em noite caótica no Spaten Fight Night

Sangue, desmaio e briga generalizada: Popó vence Wanderlei em noite caótica no Spaten Fight Night

Esta é a quarta aposentadoria oficial do lutador. A primeira foi em 2006, após a vitória sobre o norte-americano Zahir Raheem. Na época, Popó afirmou que já tinha alcançado tudo o que queria no esporte.

Pouco tempo depois, em 2007, ele voltou aos ringues para enfrentar Juan Díaz, nos Estados Unidos, mas abandonou a luta no oitavo round e anunciou mais uma vez o fim da carreira.

Em 2012, mesmo exercendo mandato político, o pugilista retornou para um combate contra Michael Oliveira e, após vencer, declarou que seria sua despedida dos ringues profissionais.

A quarta aposentadoria veio em 2017, quando Popó enfrentou e venceu o argentino Gabriel “El Rey” Martínez. Na ocasião, o lutador afirmou que estava satisfeito com o legado construído e que encerrava de vez sua trajetória.

O anúncio mais recente, feito em 2025, veio em meio ao cansaço emocional e à decepção com os rumos do boxe de entretenimento. “Vocês não têm ideia de como foi vergonhoso pra mim. Passar por aquela humilhação... chega o fim”, disse Popó durante a coletiva, emocionado.

Com 43 vitórias e apenas duas derrotas no cartel profissional, Popó é considerado um dos maiores nomes da história do boxe brasileiro. O tetracampeão mundial afirma que agora quer se dedicar à família e à vida fora dos ringues. “Já conquistei tudo o que sonhei. O boxe me deu tudo, mas agora quero descansar”, declarou.

Mesmo após tantos retornos, fãs e amigos esperam que, desta vez, o adeus do campeão seja definitivo, encerrando, com honra e emoção, uma das trajetórias mais marcantes do esporte nacional.

Tags:

Popó Boxe Popó Freitas

Mais recentes

Imagem - João Gomes fará show no Camarote Salvador no Carnaval 2026

João Gomes fará show no Camarote Salvador no Carnaval 2026
Imagem - Cozinheiro nota que cliente fiel desapareceu, decide investigar e salva a vida dele

Cozinheiro nota que cliente fiel desapareceu, decide investigar e salva a vida dele
Imagem - Menina que acertou assassino de Odete Roitman em 1988 revela novo palpite para o remake; confira

Menina que acertou assassino de Odete Roitman em 1988 revela novo palpite para o remake; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital
01

Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital

Imagem - Bebê de 6,5 kg nasce de parto normal, sofre sequelas e a mãe precisa de 55 pontos
02

Bebê de 6,5 kg nasce de parto normal, sofre sequelas e a mãe precisa de 55 pontos

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
03

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
04

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local