AGORA É SÉRIO?

Quantas vezes Popó Freitas anunciou que ia se aposentar?

Em meio à emoção e à polêmica após briga em evento recente, Popó garante que desta vez deixa os ringues de forma definitiva

Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:38

Popó venceu luta, mas briga depois ofuscou esporte Crédito: Reprodução

Tetracampeão mundial de boxe, o baiano Acelino “Popó” Freitas disse mais uma vez que está deixando o ringue de forma definitiva. Essa não é a primeira vez que o lutador anuncia o fim da carreira. Ao longo de quase duas décadas, ele já declarou aposentadoria pelo menos quatro vezes - e em todas elas acabou voltando.

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada 1 de 7

Durante coletiva do Fight Music Show 7, em São Paulo, Popó, de 50 anos, chorou ao afirmar que não pretende mais lutar. “Hoje eu paro. Tudo tem começo, meio e fim, e hoje chegou o fim”, disse, entre lágrimas. “Não quero mais saber de boxe”, completou o atleta, afirmando que sentiu muita vergonha após a confusão que encerrou o evento Spaten Fight Night, em setembro, quando houve pancaria generalizada, incluindo o filho dele, após a luta contra Wanderlei Silva.

Esta é a quarta aposentadoria oficial do lutador. A primeira foi em 2006, após a vitória sobre o norte-americano Zahir Raheem. Na época, Popó afirmou que já tinha alcançado tudo o que queria no esporte.

Pouco tempo depois, em 2007, ele voltou aos ringues para enfrentar Juan Díaz, nos Estados Unidos, mas abandonou a luta no oitavo round e anunciou mais uma vez o fim da carreira.

Em 2012, mesmo exercendo mandato político, o pugilista retornou para um combate contra Michael Oliveira e, após vencer, declarou que seria sua despedida dos ringues profissionais.

A quarta aposentadoria veio em 2017, quando Popó enfrentou e venceu o argentino Gabriel “El Rey” Martínez. Na ocasião, o lutador afirmou que estava satisfeito com o legado construído e que encerrava de vez sua trajetória.

O anúncio mais recente, feito em 2025, veio em meio ao cansaço emocional e à decepção com os rumos do boxe de entretenimento. “Vocês não têm ideia de como foi vergonhoso pra mim. Passar por aquela humilhação... chega o fim”, disse Popó durante a coletiva, emocionado.

Com 43 vitórias e apenas duas derrotas no cartel profissional, Popó é considerado um dos maiores nomes da história do boxe brasileiro. O tetracampeão mundial afirma que agora quer se dedicar à família e à vida fora dos ringues. “Já conquistei tudo o que sonhei. O boxe me deu tudo, mas agora quero descansar”, declarou.