1º DO GRUPO

Vitória empata com o CRB e avança às quartas da Copa Atlântico

Rubro-negro agora enfrenta o Fortaleza nesta terça-feira (14), a partir das 9h40

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 20:11

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória avançou às quartas de final como primeiro colocado do grupo F na primeira fase da Copa Atlântico, em Pernambuco. Nesta segunda-feira (13), o time sub-20 rubro-negro empatou em 2x2 com o CRB e encerrou a fase de grupos com sete pontos ganhos. A copa está sendo realizada no CT do Retrô, localizado em Aldeia, no município de Camaragibe (PE).

Francisco Emanoel abriu o placar para o Rubro-negro e Hiago ampliou para o clube baiano. No entanto, o Leão perdeu a vantagem no placar e somou apenas um ponto com o confronto, o suficiente para terminar como primeiro do grupo F.

Comandados por Mário Henrique, o Vitória entrou em campo com: Ezequiel; Hiago, Kauã Coutinho, Luís Fabiano e João Gabriel; Cadu, Cauan Farias e Francisco Emanoel; Ygor Luan, Hiago dos Santos e Alexsandro Faísca.