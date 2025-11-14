CR7 FORA DA COPA?

Cristiano Ronaldo pode pegar suspensão e desfalcar Portugal na Copa do Mundo de 2026

Expulsão contra a Irlanda pode render gancho de até três jogos ao craque português, afetando sua participação no Mundial

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 14:30

Cristiano Ronaldo deixando o campo após se expulso contra a Irlanda Crédito: Reprodução/Redes sociais

O atacante português Cristiano Ronaldo corre o risco de ser suspenso por até dois jogos na fase inicial da Copa do Mundo de 2026, caso Portugal confirme sua vaga no torneio. O veterano foi expulso após acertar uma cotovelada no zagueiro irlandês Dara O’Shea, durante o segundo tempo da partida das Eliminatórias da Europa disputada nesta quinta-feira, em Dublin. A seleção portuguesa acabou derrotada por 2x0.

Por conta do cartão vermelho, Ronaldo cumprirá a suspensão automática de um jogo no próximo domingo, quando Portugal enfrenta a Armênia. A equipe lidera o Grupo F com dez pontos e precisa apenas de uma vitória para garantir a classificação ao Mundial que será sediado por Estados Unidos, Canadá e México.

De acordo com as regras disciplinares da Fifa, casos de “jogo sujo grave” exigem suspensão mínima de duas partidas. Já ações classificadas como “conduta violenta” – incluindo agressões como cotoveladas – podem render gancho de ao menos três jogos ou até por um período determinado. Além disso, a Fifa estipula que penalidades aplicadas nas Eliminatórias devem ser cumpridas apenas em jogos oficiais, o que impede Portugal de usar amistosos para “zerar” a suspensão.

O lance que originou a expulsão ocorreu por volta dos 15 minutos da etapa final. Cristiano Ronaldo girou dentro da área e atingiu O’Shea com uma cotovelada nas costas enquanto aguardavam um cruzamento. Inicialmente advertido com cartão amarelo, o camisa 7 recebeu o vermelho após o árbitro revisar o lance no monitor do VAR.