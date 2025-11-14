Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cristiano Ronaldo pode pegar suspensão e desfalcar Portugal na Copa do Mundo de 2026

Expulsão contra a Irlanda pode render gancho de até três jogos ao craque português, afetando sua participação no Mundial

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 14:30

Cristiano Ronaldo deixando o campo após se expulso contra a Irlanda
Cristiano Ronaldo deixando o campo após se expulso contra a Irlanda Crédito: Reprodução/Redes sociais

O atacante português Cristiano Ronaldo corre o risco de ser suspenso por até dois jogos na fase inicial da Copa do Mundo de 2026, caso Portugal confirme sua vaga no torneio. O veterano foi expulso após acertar uma cotovelada no zagueiro irlandês Dara O’Shea, durante o segundo tempo da partida das Eliminatórias da Europa disputada nesta quinta-feira, em Dublin. A seleção portuguesa acabou derrotada por 2x0.

Por conta do cartão vermelho, Ronaldo cumprirá a suspensão automática de um jogo no próximo domingo, quando Portugal enfrenta a Armênia. A equipe lidera o Grupo F com dez pontos e precisa apenas de uma vitória para garantir a classificação ao Mundial que será sediado por Estados Unidos, Canadá e México.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid por Divulgação I Real Madrid CF
Cristiano Ronaldo renovou por Divulgação
Louis Saha e Cristiano Ronaldo atuaram juntos no Manchester United por Manchester United/Divulgação
Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo será ausência do Al Nassr por Al Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo comprou novo jatinho por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo na Lapônia por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal durante jogo da Liga das Nações por Seleção de Portugal/Divulgação
Cristiano Ronaldo recebendo o prêmio da FPF por Divulgação / FPF
Cristiano Ronaldo entra e faz gol 901 contra a Escócia na Liga das Nações por Divulgação/Portugal
Cristiano Ronaldo por Reprodução
Cristiano Ronaldo por Shutterstock
Cristiano Ronaldo no Al-Nassr por AlNassr FC/Divulgação
Cristiano Ronaldo comemora golaço em vitória sobre o Al-Raed por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo em treino do Al-Nassr por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo pode voltar a jogar a Champions por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo lidera lista de jogadores com maior salário por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da partida por Divulgação/Al Nassr
Cristiano Ronaldo já marcou 123 gols por Portugal por Portugal/Divulgação
1 de 21
Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid por Divulgação I Real Madrid CF

LEIA MAIS

Viúva e filho do técnico Caio Júnior vão receber indenização da Chapecoense

Cristiano Ronaldo perde a linha, é expulso e prejudica Portugal nas Eliminatórias para a Copa

Ex-Bahia se estabelece como destaque no futebol israelense

Centroavante ex-Bahia e Vitória está perto de se tornar jogador com mais gols na história da Série B

O ex-jogador que deixou o futebol para fazer fortuna vendendo gás de cozinha

De acordo com as regras disciplinares da Fifa, casos de “jogo sujo grave” exigem suspensão mínima de duas partidas. Já ações classificadas como “conduta violenta” – incluindo agressões como cotoveladas – podem render gancho de ao menos três jogos ou até por um período determinado. Além disso, a Fifa estipula que penalidades aplicadas nas Eliminatórias devem ser cumpridas apenas em jogos oficiais, o que impede Portugal de usar amistosos para “zerar” a suspensão.

O lance que originou a expulsão ocorreu por volta dos 15 minutos da etapa final. Cristiano Ronaldo girou dentro da área e atingiu O’Shea com uma cotovelada nas costas enquanto aguardavam um cruzamento. Inicialmente advertido com cartão amarelo, o camisa 7 recebeu o vermelho após o árbitro revisar o lance no monitor do VAR.

A saída precoce de campo gerou reações do craque português. Sob vaias e provocações da torcida irlandesa, Ronaldo fez uma expressão irônica. Em seguida, parou, encarou as arquibancadas, aplaudiu e levantou os polegares em um gesto que também soou sarcástico.

Mais recentes

Imagem - Lucas Paquetá fala após absolvição e revela sofrimento durante investigação sobre apostas

Lucas Paquetá fala após absolvição e revela sofrimento durante investigação sobre apostas
Imagem - Viúva e filho do técnico Caio Júnior vão receber indenização da Chapecoense

Viúva e filho do técnico Caio Júnior vão receber indenização da Chapecoense
Imagem - O ex-jogador que deixou o futebol para fazer fortuna vendendo gás de cozinha

O ex-jogador que deixou o futebol para fazer fortuna vendendo gás de cozinha

MAIS LIDAS

Imagem - Polêmica no MEC: exclusão de doutores da gratificação divide servidores e especialistas
01

Polêmica no MEC: exclusão de doutores da gratificação divide servidores e especialistas

Imagem - Salvador abre 100 vagas gratuitas de capacitação para o setor náutico
02

Salvador abre 100 vagas gratuitas de capacitação para o setor náutico

Imagem - Agente penitenciária é condenada por fazer sexo com presos na cadeia
03

Agente penitenciária é condenada por fazer sexo com presos na cadeia

Imagem - Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional
04

Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional