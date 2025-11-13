Acesse sua conta
Cristiano Ronaldo perde a linha, é expulso e prejudica Portugal nas Eliminatórias para a Copa

Astro levou cartão vermelho por cotovelada em O’Shea, viu Portugal perder da Irlanda e está fora do jogo decisivo contra a Armênia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 20:13

Cristiano Ronaldo deixando o campo após se expulso contra a Irlanda
Cristiano Ronaldo deixando o campo após se expulso contra a Irlanda Crédito: Reprodução/Redes sociais

Cristiano Ronaldo viveu uma noite para esquecer nesta quinta-feira (13), na penúltima rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O craque português foi expulso durante a derrota por 2x0 para a Irlanda, em Dublin, adiando a classificação da seleção lusa para a Copa do Mundo de 2026.

Aos 17 minutos do segundo tempo, com Portugal já perdendo por dois gols, Cristiano Ronaldo protagonizou o lance que mudaria o rumo da partida. Durante uma disputa na área, acertou uma cotovelada nas costas de O’Shea, longe da bola. O árbitro inicialmente mostrou cartão amarelo, mas após ser chamado ao VAR e revisar o lance, mudou a decisão e aplicou o cartão vermelho direto.

A reação do camisa 7 deixou claro seu descontentamento com a decisão: CR7 deixou o gramado sob aplausos irônicos e gestos de choro, alegando que havia sido provocado pelo adversário. Do outro lado, a torcida irlandesa celebrou a expulsão com entusiasmo, provocando o astro português, fazendo sinal de choro e gritando o nome de Messi, enquanto ele seguia para o vestiário.

A saída precoce de Cristiano agravou o cenário já complicado de Portugal na partida. Mesmo podendo garantir vaga na Copa com um simples empate, a seleção comandada por Roberto Martínez teve um primeiro tempo muito abaixo do esperado e entrou no intervalo perdendo por 2 a 0, placar que se manteve até o apito final. A derrota adiou a classificação direta e manteve a Hungria viva na disputa.

Com o cartão recebido, CR7 está suspenso do confronto decisivo contra a Armênia, neste domingo (16), no Porto. O duelo é tratado como uma “final”, já que Portugal se classifica com uma vitória, mas ainda pode garantir a vaga mesmo com empate ou derrota, dependendo de combinações de resultados. Caso receba punição por mais de um jogo, Ronaldo terá de cumprir suspensão durante a Copa do Mundo.

Além do impacto esportivo, a noite em Dublin marcou um capítulo especial na carreira do “robozão”: esta foi a primeira expulsão de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa. O cartão vermelho interrompe uma longa sequência de 226 jogos sem expulsões pelo time nacional.

Cristiano Ronaldo relembra morte do filho: 'Tudo acontece por uma razão'

Cristiano Ronaldo revela última copa e quando vai se aposentar

Ex-Bahia se estabelece como destaque no futebol israelense

Centroavante ex-Bahia e Vitória está perto de se tornar jogador com mais gols na história da Série B

Atacante do Bahia viraliza após tatuar o mascote do Vitória

Pelo lado irlandês, a vitória mantém vivas as chances, ainda que remotas, de classificação direta. Para isso, a Irlanda precisa vencer a Hungria na última rodada e torcer por uma derrota de Portugal, além de tirar ampla diferença no saldo de gols. Mais realisticamente, irlandeses e húngaros brigam por uma vaga na repescagem.

