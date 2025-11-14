RUMO AO HEXA

Ancelotti prega defesa sólida e define base da Seleção para enfrentar Senegal em Londres

Treinador vê organização defensiva como chave para o hexa e deve repetir o sistema usado na goleada sobre a Coreia; Militão deve atuar como lateral

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 15:54

Último treino da Seleção antes de amistoso contra Senegal Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Na véspera do amistoso contra Senegal, o técnico Carlo Ancelotti destacou que o futuro da Seleção Brasileira no ciclo até a Copa do Mundo de 2026 passa diretamente por uma defesa mais sólida. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, em Londres, o treinador afirmou que o equilíbrio defensivo será determinante para que o Brasil volte a conquistar o hexa.

Ancelotti chegou a comparar a estrutura que pretende adotar com o modelo da campanha do tetra, em 1994, comandada por Carlos Alberto Parreira. “A história da penúltima vitória da seleção em Copas do Mundo estava focada na defesa. Não era um jogo muito bonito, mas era uma equipe sólida, com duas linhas de quatro e Romário e Bebeto na frente. Uma boa defesa ajuda os jogadores de qualidade a fazer a diferença”, disse o italiano.

O discurso surge após a derrota por 3x2 para o Japão na última Data Fifa, em que o Brasil abriu dois gols de vantagem, mas acabou sofrendo a virada no segundo tempo. O revés gerou reflexões internas e reforçou a necessidade de ajustar o setor defensivo.

Manutenção do sistema e disputa por vagas

Para o duelo deste sábado, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, Ancelotti confirmou que manterá o modelo tático utilizado na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul. “Todas as vezes que a equipe atuou com dois pivôs, as coisas saíram bem. É o melhor sistema na minha opinião, com jogadores muito fortes na frente, mas sem descartar um esquema mais sólido atrás”, afirmou.

O treinador também comentou a disputa por vagas na lista final da Copa de 2026. Segundo ele, faltando pouco mais de seis meses para a convocação, ainda há briga acirrada em algumas posições. “A qualidade do jogador brasileiro é muito grande. Faltam algumas posições e vamos observar até o último dia. Mas a ideia de convocação final é muito clara”, declarou.

Provável escalação contra Senegal

No último treino, realizado no estádio do Arsenal, a comissão técnica priorizou uma atividade de baixa intensidade para evitar desgaste físico. Amigos e familiares dos jogadores acompanharam parte do trabalho.

A formação esboçada ao longo da semana deve ter como principal novidade Éder Militão na lateral-direita, em busca de maior consistência defensiva. A base é praticamente a mesma da vitória sobre a Coreia, com mudanças pontuais: Ederson substitui Bento; Marquinhos reassume posição na zaga, deslocando Militão para a lateral; e Alex Sandro entra na vaga de Douglas Santos.

Se não houver imprevistos, a Seleção deve iniciar com: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo.