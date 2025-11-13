Acesse sua conta
Site vaza camisa vermelha que seria usada pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Brasil teria segundo uniforme em tom vermelho e preto no Mundial de 2026, mas nova gestão da CBF vetou e optou por camisa azul

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro
  • Alan Pinheiro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:08

Seleção brasileira usaria uniforme vermelho na Copa do Mundo de 2026
Seleção brasileira usaria uniforme vermelho na Copa do Mundo de 2026 Crédito: Reprodução/Footy Headlines

O site especializado em camisas de futebol Footy Headlines publicou fotos da camisa vermelha que supostamente seria usada pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Após polêmica sobre o assunto, a Nike decidiu mudar a cor do uniforme para o azul — com tons de preto.

Segundo o site, a ideia com a camisa vermelha era representar brasas. O segundo uniforme, porém, será azul, provavelmente com o desenho mantido. Detalhes na lateral em tom mais claro e o interior da gola com a frase “Vai Brasa” completam o visual da peça.

Confira detalhes da nova camisa da Seleção Brasileira

1 de 8
A decisão pela cor vermelha havia sido acordada ainda na época de Ednaldo Rodrigues como presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Posteriormente, Samir Xaud assumiu a entidade e pediu "reunião de emergência" com a fornecedora de material esportivo para parar a produção do novo uniforme.

As camisas da seleção para a próxima Copa do Mundo devem estar disponíveis para compra em março de 2026. O uniforme principal ainda não foi revelado.

