Site vaza camisa vermelha que seria usada pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Alan Pinheiro
Rede Nordeste, O Povo
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17:08
O site especializado em camisas de futebol Footy Headlines publicou fotos da camisa vermelha que supostamente seria usada pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Após polêmica sobre o assunto, a Nike decidiu mudar a cor do uniforme para o azul — com tons de preto.
Segundo o site, a ideia com a camisa vermelha era representar brasas. O segundo uniforme, porém, será azul, provavelmente com o desenho mantido. Detalhes na lateral em tom mais claro e o interior da gola com a frase “Vai Brasa” completam o visual da peça.
Confira detalhes da nova camisa da Seleção Brasileira
A decisão pela cor vermelha havia sido acordada ainda na época de Ednaldo Rodrigues como presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Posteriormente, Samir Xaud assumiu a entidade e pediu "reunião de emergência" com a fornecedora de material esportivo para parar a produção do novo uniforme.
As camisas da seleção para a próxima Copa do Mundo devem estar disponíveis para compra em março de 2026. O uniforme principal ainda não foi revelado.