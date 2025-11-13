SE DESCULPOU

Vitor Roque comenta caso de homofobia pela primeira vez: 'Foi só uma brincadeira'

Atacante do Palmeiras colocou uma foto de um tigre, seu apelido no meio futebolístico, com um veado na boca em alusão ao São Paulo



Alan Pinheiro

Estadão

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16:52

Vitor Roque falou sobre postagem homofóbica após confronto contra o São Paulo Crédito: Rafael Ribeiro / CBF

Aposta do técnico Carlo Ancelotti para os dois amistosos da Data Fifa, o atacante Vitor Roque concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, em Londres, e disse estar pronto para aproveitar a chance dada pelo treinador italiano. O jogador comentou ainda sobre o retorno ao Brasil e abriu espaço para agradecer pela confiança do técnico Abel Ferreira no seu futebol

"Voltei mal psicologicamente (da Europa), sem confiança nenhuma. Quando estava (iniciando) no Palmeiras, o professor Abel apostou em mim. Mesmo mal, ele me colocava nos jogos. E ter uma sequência para o jogador é muito importante para retomar a boa fase. Consegui fazer os meus gols e dar assistências e graças a Deus estou aqui na seleção", afirmou o atacante.

Um dos destaques do Palmeiras nesta reta final de temporada, o jovem atleta também foi questionado sobre uma possível suspensão por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa de uma postagem que teria conteúdo homofóbico. Após vitória da sua equipe sobre o São Paulo por 3 a 2, pelo Brasileirão, ele colocou uma foto de um tigre (seu apelido no meio futebolístico é Tigrinho) com um veado na boca.

"A cabeça está tranquila. Não vejo para uma suspensão como muitos estão falando. Acho que uma conversa educativa já é válida. Mas também queria falar que não foi nada para o lado da homofobia. Foi só uma brincadeira, que postei sem maldade. Quem achar isso, peço desculpas".

Esta é a apenas a segunda convocação de Vitor Roque na seleção. A primeira aconteceu no duelo contra o Marrocos, em março de 2023. Ali, ele se tornou o mais jovem atleta a disputar uma partida pela seleção brasileira no século.

A receita, segundo ele, para continuar na briga, é não baixar a guarda. "Fui para a Europa cedo e aprendi muito. Espero ajudar da melhor forma e vou trabalhar bastante nos treinos da seleção. Feliz de estar aqui com o Ancelotti. As vagas estão abertas e continuar me dedicando".

Quem também concedeu entrevista foi o lateral-esquerdo Alex Sandro. O experiente jogador do Flamengo acredita que as escolhas do treinador italiano vão muito além do que se faz em campo.

"Sou um cara que gosta de estudar , principalmente os próximos jogos. Gosto de ver os sistemas (táticos) dos adversários, como estão marcando, atacando. Goste de me ater aos detalhes", comentou o jogador.