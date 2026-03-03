Cidade baiana sedia campeonato de poker com premiações que ultrapassam R$300 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 3 de março de 2026 às 05:00
Competidores profissionais e recreativos de poker de toda a Bahia vão se reunir em Itacaré, no sul do estado, para disputarem prêmios que somam até R$335 mil durante a Liga de Poker Ilheense 2026. As três etapas do evento serão realizadas no Resende Hotel Imperial, com a primeira marcada entre os dias 23 e 26 de abril. As inscrições podem ser feitas no local ou através do perfil oficial da competição.
Dividido em modalidades como Main Event (principal); Ladies (feminina); High Roller (alto valor de aposta) e Last Chance (último torneio), a primeira etapa deve distribuir um garantido de R$100 mil, com destaque para a categoria Ladies, que terá o maior prêmio do Nordeste. As taxas de inscrições variam entre R$180 e R$600.
“A Liga de Poker Ilheense (LPI) se destaca pela sua filosofia e pela parceria com o Grupo Aguilar Lima, unindo a experiência paradisíaca do Sul da Bahia à emoção das mesas, promovendo diversão, network e novas amizades. O circuito vem se consolidando como um dos principais destinos de poker da Bahia, sempre valorizando jogadores, famílias e equipe, com foco especial no fortalecimento da participação feminina no esporte", disse Gabriel Nora, presidente da LPI.
As duas últimas etapas acontecerão entre os dias 20 a 23 de agosto e 05 a 08 de novembro, com prêmios estimados em R$135 mil e R$100 mil, respectivamente. As classificatórias e ranking dos jogadores serão divulgados na página oficial do campeonato.
Em 2010, o poker foi reconhecido pela Federação Internacional de Esportes da Mente (IMSA) como um jogo de habilidade mental, equiparando-se ao xadrez e a dama. Entre as propriedades, o jogo estimula habilidades cognitivas como raciocínio, concentração e controle emocional.
No Brasil, o jogo de cartas é legalizado tanto na modalidade presencial quanto online desde 2018, quando o Supremo Tribunal Federal (STF), com base na lei 3.688/41, reconheceu a prática como jogo de habilidade e estratégia. Portanto, o poker não se enquadra como um jogo de azar, no entanto, devem ser respeitadas as regulamentações básicas, como idade mínima de 18 anos.