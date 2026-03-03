Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade baiana sedia campeonato de poker com premiações que ultrapassam R$300 mil

Primeira etapa do evento será realizada entre os dias 23 e 26 de abril, no Resende Imperial Hotel

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 05:00

Itacaré sedia campeonato de poker com premiações que ultrapassam R$300 mil
Itacaré sedia campeonato de poker com premiações que ultrapassam R$300 mil Crédito: Divulgação

Competidores profissionais e recreativos de poker de toda a Bahia vão se reunir em Itacaré, no sul do estado, para disputarem prêmios que somam até R$335 mil durante a Liga de Poker Ilheense 2026. As três etapas do evento serão realizadas no Resende Hotel Imperial, com a primeira marcada entre os dias 23 e 26 de abril. As inscrições podem ser feitas no local ou através do perfil oficial da competição.

Dividido em modalidades como Main Event (principal); Ladies (feminina); High Roller (alto valor de aposta) e Last Chance (último torneio), a primeira etapa deve distribuir um garantido de R$100 mil, com destaque para a categoria Ladies, que terá o maior prêmio do Nordeste. As taxas de inscrições variam entre R$180 e R$600.

Itacaré sedia campeonato de poker com premiações que ultrapassam R$300 mil

Itacaré sedia campeonato de poker com premiações que ultrapassam R$300 mil por Divulgação
Itacaré sedia campeonato de poker com premiações que ultrapassam R$300 mil por Divulgação
Itacaré sedia campeonato de poker com premiações que ultrapassam R$300 mil por Divulgação
Itacaré sedia campeonato de poker com premiações que ultrapassam R$300 mil por Divulgação
Itacaré sedia campeonato de poker com premiações que ultrapassam R$300 mil por Divulgação
1 de 5
Itacaré sedia campeonato de poker com premiações que ultrapassam R$300 mil por Divulgação

“A Liga de Poker Ilheense (LPI) se destaca pela sua filosofia e pela parceria com o Grupo Aguilar Lima, unindo a experiência paradisíaca do Sul da Bahia à emoção das mesas, promovendo diversão, network e novas amizades. O circuito vem se consolidando como um dos principais destinos de poker da Bahia, sempre valorizando jogadores, famílias e equipe, com foco especial no fortalecimento da participação feminina no esporte", disse Gabriel Nora, presidente da LPI.

As duas últimas etapas acontecerão entre os dias 20 a 23 de agosto e 05 a 08 de novembro, com prêmios estimados em R$135 mil e R$100 mil, respectivamente. As classificatórias e ranking dos jogadores serão divulgados na página oficial do campeonato.

LEIA MAIS 

Veja os clubes baianos classificados para Copa do Brasil, Série D e Copa do Nordeste de 2027

Torcida visitante de volta ao Ba-Vi? Entenda o posicionamento de todos os envolvidos

Copa do Nordeste 2026: sorteio será nesta terça, com Vitória e sem o Bahia

Bahia e Vitória vão dividir a renda da final do Campeonato Baiano; entenda

Final do Campeonato Baiano: FBF define data e horário para o clássico Ba-Vi

Em 2010, o poker foi reconhecido pela Federação Internacional de Esportes da Mente (IMSA) como um jogo de habilidade mental, equiparando-se ao xadrez e a dama. Entre as propriedades, o jogo estimula habilidades cognitivas como raciocínio, concentração e controle emocional.

No Brasil, o jogo de cartas é legalizado tanto na modalidade presencial quanto online desde 2018, quando o Supremo Tribunal Federal (STF), com base na lei 3.688/41, reconheceu a prática como jogo de habilidade e estratégia. Portanto, o poker não se enquadra como um jogo de azar, no entanto, devem ser respeitadas as regulamentações básicas, como idade mínima de 18 anos.

Mais recentes

Imagem - Natural ou sintético? Entenda os impactos de cada tipo de gramado nos jogadores de futebol

Natural ou sintético? Entenda os impactos de cada tipo de gramado nos jogadores de futebol
Imagem - Entenda por que não existe mais torcida mista nos clássicos entre Bahia e Vitória

Entenda por que não existe mais torcida mista nos clássicos entre Bahia e Vitória
Imagem - Ex-atacante do Vitória projeta estreia no exterior após pré-temporada de destaque

Ex-atacante do Vitória projeta estreia no exterior após pré-temporada de destaque

MAIS LIDAS

Imagem - Quatro pessoas perdem a visão após mutirão em clínica oftalmológica de Salvador
01

Quatro pessoas perdem a visão após mutirão em clínica oftalmológica de Salvador

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
02

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Imagem - Cidade baiana registra volume de chuva quase 10 vezes maior em fevereiro
03

Cidade baiana registra volume de chuva quase 10 vezes maior em fevereiro

Imagem - Após 11 anos fechado, antigo Centro de Convenções tem novo prazo para ser vendido
04

Após 11 anos fechado, antigo Centro de Convenções tem novo prazo para ser vendido