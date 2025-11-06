Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Site vaza camisa azul da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo; veja detalhes

Modelo é uma resposta à vermelha vazada em abril deste ano, que havia sido aprovada pelo antigo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Alan Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:55

Nova camisa azul da Seleção Brasileira é vazada por site
Nova camisa azul da Seleção Brasileira é vazada por site Crédito: Reprodução/Footy Headlines

Depois da polêmica sobre a possível camisa vermelha da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, uma nova versão circulou na internet nesta quinta-feira. Segundo o site Footy Headlines, especializado em 'vazar' camisas e uniformes de futebol, a peça que deve compor o uniforme reserva do Brasil no Mundial do ano que vem terá o tradicional azul.

Com uma mescla de tons claros e escuros, a camisa terá o selo Jordan, uma marca que pertence à Nike, responsável por vestir o Brasil desde 1996. O design conta com um padrão que se assemelha a uma seta para baixo pelo centro da camisa.

Confira detalhes da nova camisa da Seleção Brasileira

Nova camisa azul da Seleção Brasileira é vazada por site por Reprodução/Footy Headlines
Nova camisa azul da Seleção Brasileira é vazada por site por Reprodução/Footy Headlines
Nova camisa azul da Seleção Brasileira é vazada por site por Reprodução/Footy Headlines
Nova camisa azul da Seleção Brasileira é vazada por site por Reprodução/Footy Headlines
Nova camisa azul da Seleção Brasileira é vazada por site por Reprodução/Footy Headlines
Nova camisa azul da Seleção Brasileira é vazada por site por Reprodução/Footy Headlines
Nova camisa azul da Seleção Brasileira é vazada por site por Reprodução/Footy Headlines
Nova camisa azul da Seleção Brasileira é vazada por site por Reprodução/Footy Headlines
1 de 8
Nova camisa azul da Seleção Brasileira é vazada por site por Reprodução/Footy Headlines

Nas laterais, o uniforme tem listras verticais finas em um tom de azul claro correm, criando uma textura visual em camadas. Já o logotipo da Jordan e outros detalhes aparecem em um amarelo vibrante, proporcionando um contraste nítido e reforçando a clássica identidade de cores brasileira.

Nas costas, também há setas, mas na direção contrária, que mesclam aos tons mais escuros, o que dá à camisa uma estética futurista e técnica.

Leia mais

Imagem - Programa da ESPN ganha certificado do Guinness após ação de combate ao sedentarismo

Programa da ESPN ganha certificado do Guinness após ação de combate ao sedentarismo

Imagem - Jogador de futebol americano é encontrado morto após perseguição policial

Jogador de futebol americano é encontrado morto após perseguição policial

Imagem - Neymar está fora de confronto que pode confirmar o Vitória fora do Z-4

Neymar está fora de confronto que pode confirmar o Vitória fora do Z-4

Esta nova camisa azul é uma resposta à vermelha vazada em abril deste ano, que havia sido aprovada pelo antigo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, mas que causou polêmica. Segundo Samir Xaud, atual presidente da entidade, ele precisou se reunir com a Nike de forma emergencial e pediu a interrupção da produção do uniforme vermelho para o Brasil, processo que já estava em curso

Em junho deste ano, o Brasil garantiu vaga para a Copa do Mundo do ano que vem, que será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México, que será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026. O sorteio dos grupos será realizado no dia 5 de dezembro.

Mais recentes

Imagem - Imóveis de Pelé podem ir a leilão por dívida milionária com condomínio

Imóveis de Pelé podem ir a leilão por dívida milionária com condomínio
Imagem - Com presença de Caio Alexandre, Bahia treina em BH e inicia preparação para encarar o Inter

Com presença de Caio Alexandre, Bahia treina em BH e inicia preparação para encarar o Inter
Imagem - Nove brasileiros concorrem ao prêmio de melhores jogadores no Fifa The Best; confira

Nove brasileiros concorrem ao prêmio de melhores jogadores no Fifa The Best; confira

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)