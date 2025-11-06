NOVO UNIFORME

Site vaza camisa azul da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo; veja detalhes

Modelo é uma resposta à vermelha vazada em abril deste ano, que havia sido aprovada pelo antigo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues



Alan Pinheiro

Estadão

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:55

Nova camisa azul da Seleção Brasileira é vazada por site Crédito: Reprodução/Footy Headlines

Depois da polêmica sobre a possível camisa vermelha da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, uma nova versão circulou na internet nesta quinta-feira. Segundo o site Footy Headlines, especializado em 'vazar' camisas e uniformes de futebol, a peça que deve compor o uniforme reserva do Brasil no Mundial do ano que vem terá o tradicional azul.

Com uma mescla de tons claros e escuros, a camisa terá o selo Jordan, uma marca que pertence à Nike, responsável por vestir o Brasil desde 1996. O design conta com um padrão que se assemelha a uma seta para baixo pelo centro da camisa.

Confira detalhes da nova camisa da Seleção Brasileira 1 de 8

Nas laterais, o uniforme tem listras verticais finas em um tom de azul claro correm, criando uma textura visual em camadas. Já o logotipo da Jordan e outros detalhes aparecem em um amarelo vibrante, proporcionando um contraste nítido e reforçando a clássica identidade de cores brasileira.

Nas costas, também há setas, mas na direção contrária, que mesclam aos tons mais escuros, o que dá à camisa uma estética futurista e técnica.

Esta nova camisa azul é uma resposta à vermelha vazada em abril deste ano, que havia sido aprovada pelo antigo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, mas que causou polêmica. Segundo Samir Xaud, atual presidente da entidade, ele precisou se reunir com a Nike de forma emergencial e pediu a interrupção da produção do uniforme vermelho para o Brasil, processo que já estava em curso