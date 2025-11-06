SECADOR NA MÃO

Neymar está fora de confronto que pode confirmar o Vitória fora do Z-4

Craque do Santos está vetado do clássico contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (6)

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 17:57

Neymar desfalcará o Santos em clássico contra o Palmeiras Crédito: Divulgação/Santos

O Vitória respira, mas ainda não pode relaxar. Após vencer o Internacional por 1x0 no Barradão, na última quarta-feira (5), o Rubro-Negro deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e subiu para a 16ª colocação, com 34 pontos. No entanto, a permanência fora do Z-4 pode durar pouco: o Leão volta a ser ameaçado nesta quinta-feira (6), quando Santos e Palmeiras se enfrentam às 21h30, no Allianz Parque.

O duelo entre o Peixe e o Verdão é acompanhado de perto pela torcida rubro-negra, já que um empate ou vitória santista recolocaria o Vitória na 17ª posição. O time paulista, atualmente com 33 pontos e duas partidas a menos que o Leão, deixaria a zona da degola caso pontuasse. O Alvinegro Praiano, porém, não terá vida fácil contra o Porco, que joga em casa e quer vencer para ir aos 68 pontos e abrir três de frente para o Flamengo na ponta da tabela.

A boa notícia para o torcedor baiano é que o Santos terá um desfalque de peso: Neymar está fora da partida. O camisa 10 retornou recentemente de lesão, atuando no último jogo contra o Fortaleza, mas não viajará com a delegação para o clássico. Segundo informações divulgadas pelo clube, a decisão de poupá-lo partiu da diretoria, que preferiu evitar riscos por conta do gramado sintético do Allianz Parque.