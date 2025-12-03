Flamengo pode ser campeão do Brasileirão hoje; veja os cenários para definicão do título

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:47
O Flamengo pode confirmar nesta quarta-feira (3) o título do Campeonato Brasileiro poucos dias após conquistar a Libertadores. Líder do Brasileirão com 75 pontos, o time de Filipe Luís entra em campo às 21h30, no Maracanã, diante do Ceará, com possibilidade real de assegurar a taça ainda na penúltima rodada.
No mesmo horário, o Palmeiras encara o Atlético-MG na Arena MRV, em jogo adiado da 34ª rodada, e ambos os resultados influenciam diretamente a definição da disputa.
Veja o antes e depois chocante de jogadores brasileiros
A corrida pelo título agora se resume a rubro-negros e palmeirenses. O Cruzeiro deixou a disputa após empatar com o próprio Ceará e já não consegue ultrapassar o Flamengo, mesmo que iguale a pontuação, porque teria menos vitórias. Com apenas dois jogos restantes, a vantagem flamenguista é considerada confortável.
Se vencer o Ceará
Se empatar com o Ceará
Se perder para o Ceará
Mesmo que a consagração não aconteça nesta quarta, o Flamengo segue em situação amplamente favorável. A equipe só perde o título se for derrotada nas duas partidas restantes e o Palmeiras vencer seus dois compromissos, alcançando 76 pontos. Se o Rubro-Negro somar ao menos um ponto e o adversário confirmar 100% de aproveitamento, o clube paulista ficaria à frente pelo número de vitórias.