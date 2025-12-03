VAI LEVANTAR A TAÇA?

Flamengo pode ser campeão do Brasileirão hoje; veja os cenários para definicão do título

Rubro-Negro enfrenta o Ceará no Maracanã e precisa apenas vencer

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:47

Flamengo pode levantar mais uma taça na temporada Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo pode confirmar nesta quarta-feira (3) o título do Campeonato Brasileiro poucos dias após conquistar a Libertadores. Líder do Brasileirão com 75 pontos, o time de Filipe Luís entra em campo às 21h30, no Maracanã, diante do Ceará, com possibilidade real de assegurar a taça ainda na penúltima rodada.

No mesmo horário, o Palmeiras encara o Atlético-MG na Arena MRV, em jogo adiado da 34ª rodada, e ambos os resultados influenciam diretamente a definição da disputa.

Veja o antes e depois chocante de jogadores brasileiros 1 de 10

A corrida pelo título agora se resume a rubro-negros e palmeirenses. O Cruzeiro deixou a disputa após empatar com o próprio Ceará e já não consegue ultrapassar o Flamengo, mesmo que iguale a pontuação, porque teria menos vitórias. Com apenas dois jogos restantes, a vantagem flamenguista é considerada confortável.

Como o Flamengo pode ser campeão nesta quarta:

Se vencer o Ceará

Garante matematicamente o título independentemente do resultado entre Palmeiras e Atlético-MG.

Se empatar com o Ceará

Fica com a taça caso o Palmeiras não vença o Atlético-MG.

Se o Palmeiras ganhar, a decisão fica para a última rodada.

Se perder para o Ceará

Ainda assim, pode ser campeão se o Palmeiras não derrotar o Atlético-MG.

Caso o time paulista vença, a disputa segue aberta até a 38ª rodada.

Cenário para a última rodada