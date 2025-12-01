Acesse sua conta
Vitória pode escapar do rebaixamento nesta quarta; veja o que o time precisa

Leão da Barra está na 15ª colocação, com 42 pontos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17:12

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na 15ª colocação, com 42 pontos, o Vitória atravessa sua melhor fase no Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra chega a cinco jogos sem derrota, com três vitórias no período. Com esse desempenho consistente, o time se mantém firme na briga contra o rebaixamento e pode garantir sua permanência na Série A já nesta quarta-feira (3), com uma rodada de antecedência.

O que o Vitória precisa para se salvar antecipadamente

Para escapar ainda faltando um jogo, o primeiro passo é vencer o Bragantino nesta quarta, no Estádio Municipal Cícero de Souza, às 19h. Além disso, o Vitória depende de tropeços de pelo menos duas das três equipes logo abaixo na tabela, que também entram em campo no mesmo dia.

O Santos, 16º colocado com 41 pontos, enfrenta o já rebaixado Juventude no Alfredo Jaconi. O Internacional, 17º com 41, visita o São Paulo no Morumbi. Já o Fortaleza, 18º com 40 pontos, recebe o Corinthians na Arena Castelão. Se qualquer dois desses três adversários perderem pontos e o Vitória vencer o Massa Bruta, o Leão abrirá ao menos quatro pontos de vantagem para o primeiro time do Z-4, garantindo matematicamente sua permanência na Série A.

Quando a decisão fica para a última rodada

Mesmo com vitória, se Santos, Inter e Fortaleza também vencerem, a definição do rebaixamento vai para a última rodada. Nesse caso, o rubro-negro entrará na partida derradeira precisando apenas derrotar o São Paulo, no Barradão, às 16h, para não depender de ninguém para garantir a permanência. Entranto, se não vencer o Bragainto, o time pode chegar à rodada final em situação bem mais delicada, inclusive dentro do Z-4, caso dois dos três rivais diretos vençam nesta quarta.

Cenário com empate do Vitória na rodada final

Se os três concorrentes diretos vencerem na penúltima rodada e o Vitória empatar com o São Paulo, o clube dependerá de uma combinação de resultados para permanecer na elite. Com um empate, o Leão precisará dos tropeços de dois entre três adversários: Santos, que recebe o Botafogo; Internacional, que encara o Bragantino em casa; Fortaleza, que visita o Botafogo.

Caso o Ceará não vença o Flamengo no Maracanã nesta quarta, ele também passa a integrar esse grupo de equipes das quais o Vitória precisará de tropeço na rodada final, quando o Vozão enfrenta o Cruzeiro.

Cenário com derrota do Vitória na rodada final

Se todos entre a 15ª e a 18ª colocação vencerem na penúltima rodada e o Vitória perder para o São Paulo, a combinação necessária para escapar é ainda mais específica. O time precisará torcer por derrotas de Santos e Internacional, já que, se ambos empatassem, igualariam o Vitória em pontos e, com o mesmo número de vitórias, poderiam ultrapassá-lo no saldo de gols — hoje, o Vitória tem -14, o Santos -11 e o Inter -12.

O Leão também pode se salvar nessa situação caso apenas um entre Santos e Inter perca e o Fortaleza não vença na rodada final. Caso o Ceará empate com o Flamengo e perca na última rodada, bastaria ao Vitória que o Fortaleza não vencesse e que um entre Santos, Ceará e Inter fossem derrotados. Se o Vozão perder para o Flamengo, poderia até empatar na rodada final para que o Leão permanecesse na Série A, desde que outro um dos adversários tropece.

Possibilidade de terminar a penúltima rodada no Z-4

Se o Vitória não vencer o Bragantino, pode chegar à última rodada até na 18ª posição, caso o Fortaleza vença e Inter e Santos ao menos empatem nesta quarta. Nesse cenário, ou estando apenas na 17ª colocação, o Leão dependerá da derrota de dois rivais diretos — além, claro, de vencer o São Paulo no Barradão. Se o Ceará não vencer o Flamengo, ele também entra nesse grupo de equipes que podem ajudar o Vitória a evitar o rebaixamento se perder na rodada final. 

