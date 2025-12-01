CAMISA ROSA

Abel Braga e Inter são acionados na Justiça por fala homofóbica

Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+ fez denúncia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)

Monique Lobo

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:45

Abel Braga Crédito: Divulgação

O novo técnico do Inter, Abel Braga, e o clube foram denunciados ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta segunda-feria (1º), pelo Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+. A denúncia aconteceu após Abel criticar a camisa rosa do time e afirmar que "parece time de veado". As informações são da coluna de Lauro Jardim, de O Globo.

"Eu falei: ‘Eu não quero a porra do meu time treinando de camisa rosa, parece time de veado’”, disparou Abel durante a sua apresentação como técnico, no último domingo (30).

Apesar de se retratar através das redes sociais, a entidade LGBTQIA+ entendeu que a atitude não exime a conduta do treinador por conta da sua "capacidade de influenciar comportamentos, reforçar estigmas e naturalizar práticas discriminatórias dentro do ambiente esportivo".

Além disso, a denúncia também relembra outro episódio do time, dessa vez com o ex-técnico Ramón Díaz. Durante coletiva após uma partida contra o Bahia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Díaz falou que "futebol é coisa para homens, não é para meninas".

O grupo apontou um "padrão preocupante" na conduta dos treinadores do Inter, além de clara violação das normas desportivas", em referência ao artigo 243-G, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).