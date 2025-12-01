De volta ao Inter, Abel Braga critica camisas rosas: 'Parece time de veado'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 09:20
Recém-chegado ao comando do Internacional, Abel Braga abriu sua passagem com uma polêmica. Ao relatar uma conversa interna com o diretor esportivo D’Alessandro - com quem já trabalhou em outra passagem pelo clube - Abel mencionou um episódio com camisas rosas e usou uma expressão homofóbica: “Eu falei: ‘Eu não quero a porra do meu time treinando de camisa rosa, parece time de veado’”.
O treinador foi questionado momentos depois e afirmou que a frase havia sido dita em tom de brincadeira, enquanto tentava reduzir a tensão no vestiário após a demissão de Ramón Díaz. “Eu tinha que relaxar meu grupo hoje, para você entender. Eu quero os caras fortes”, disse, destacando que buscava aliviar o ambiente.
Após a coletiva, o técnico usou o Instagram para se retratar por um comentário feito durante a apresentação. “Colorados e coloradas, em primeiro lugar reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante a minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gêneros. O que define é caráter. O Internacional precisa de paz e muito trabalho. Vamo, vamo Inter!”, escreveu.
Aos 73 anos, Abel saiu da aposentadoria para assumir o Inter sem receber salário e com contrato válido apenas para os dois jogos finais do Brasileirão. Sua missão é recuperar o “anímico” do elenco e evitar o rebaixamento. O time ocupa a 17ª posição, com 41 pontos, e precisa vencer São Paulo e Bragantino para permanecer na Série A.
Abel comandou o primeiro treino ainda no domingo. Agora, terá só dois dias de trabalho antes do duelo decisivo de quarta-feira, na Vila Belmiro.