Risco de rebaixamento do Vitória despenca após fim da rodada; confira

Rubro-negro baiano chegou a cinco jogos invictos na luta contra queda

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 07:39

Vitória enfrentou o Mirassol, pela 36ª rodada da Série A
Vitória enfrentou o Mirassol, pela 36ª rodada da Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória está forte na briga para permanecer na elite do futebol brasileiro. O Leão engatou a segunda vitória consecutiva, ampliou para cinco jogos a sequência invicta e conseguiu respirar fora da zona de rebaixamento: subiu do 17º para o 15º lugar. Com isso, o clube viu seu potencial de seguir na Série A em 2026 crescer de 51,83% para 60,74%.

O movimento na rodada não parou aí. O Fortaleza também vive bom momento: são três triunfos seguidos e uma série de oito partidas sem perder, o que fez suas chances de continuar na Série A saltarem de 10,38% para 29,71% - ainda as mais baixas entre os times que lutam pela permanência.

Outro protagonista foi o Santos, que ampliou a invencibilidade para quatro jogos ao derrotar o Sport por 3 a 0. O resultado trouxe duas consequências imediatas: selou o rebaixamento do Juventude e empurrou o Internacional para o Z-4. Além disso, os santistas elevaram sua probabilidade de permanência de 51,96% para 61%. Já o Inter, goleado por 5 a 1 pelo Vasco, viu sua chance de cair despencar de 90,27% para 56,91%.

Vitória x Mirassol, pela 36ª rodada da Série A

Vitória enfrentou o Mirassol, pela 36ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória

A combinação dos placares também apagou a vantagem que o Colorado tinha no saldo de gols em relação ao Santos. Agora, com ambos somando 41 pontos e dez vitórias, o time paulista leva vantagem no segundo critério de desempate: saldo de –11, contra –12 do Inter. O revés levou à demissão de Ramón Díaz e à contratação emergencial de Abel Braga, numa tentativa de alterar o ambiente e evitar o descenso.

No momento, a pontuação considerada suficiente para garantir 100% de permanência na Série A é de 47 pontos. As probabilidades citadas são calculadas pelo economista Bruno Imaizumi, que aplica modelos estatísticos desenvolvidos a partir dos microdados do Gato Mestre desde 2013.

Libertadores

Com o G-7 já definido, a atenção se volta para uma possível vaga extra na Libertadores. A classificação pode se abrir caso Cruzeiro ou Fluminense conquiste a Copa do Brasil após o fim do Brasileirão. Por isso, passaram a ser analisadas também as probabilidades de cada clube terminar em oitavo lugar - posição que herdaria o lugar adicional.

O São Paulo aparece como principal candidato: mesmo vindo de três derrotas nos últimos quatro jogos, mantém 50,17% de probabilidade de fechar o campeonato na oitava posição. Com 48 pontos - dois a mais e uma vitória acima de Corinthians e Grêmio -, a equipe está à frente dos rivais, que têm 19,42% e 15,17% de chances, respectivamente.

Na sequência aparecem Vasco, Bragantino, Atlético-MG, Ceará, Vitória, Santos, Internacional e Fortaleza, todos com percentuais menores, mas ainda dentro do grupo de possíveis beneficiados caso a vaga extra se confirme.

Vitória

