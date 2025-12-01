DESRESPEITOSO

Jogador é multado pelo próprio clube após zombar da aparência de adversário

Atacante Victor Edvardsen, do Go Ahead Eagles, recebeu multa após gesto ofensivo contra Angelo Stiller, do Stuttgart, durante partida da Liga Europa

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:00

Angelo Stiller, jogador do Stuttgart Crédito: Reprodução/Instagram

O Go Ahead Eagles multou um de seus atacantes após um gesto ofensivo dirigido a um atleta do Stuttgart durante partida da Liga Europa. O episódio ocorreu na última quinta-feira (27/11), na Alemanha, em duelo que terminou com vitória da equipe da casa por 4x0.

O atacante entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo e, pouco depois, recebeu cartão amarelo ao fazer um gesto relacionado à aparência do adversário, que nasceu com lábio leporino. Irritado com a provocação, o jogador do Stuttgart teve de ser contido por companheiros.

Victor Edvardsen (Deventer Go Ahead Eagles) is seen mocking nose deformity and cleft lip of Angelo Stiller (VfB Stuttgart). pic.twitter.com/8BPh9LWUNF — gone rogue (@xtweetsonx) November 28, 2025

Segundo o clube holandês, a multa aplicada foi de 500 euros (aproximadamente R$ 3.200) valor que será encaminhado ao departamento social da própria equipe. A decisão partiu internamente, após análise das imagens e da repercussão do caso.

