Jogador é multado pelo próprio clube após zombar da aparência de adversário

Pedro Carreiro
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:00
O Go Ahead Eagles multou um de seus atacantes após um gesto ofensivo dirigido a um atleta do Stuttgart durante partida da Liga Europa. O episódio ocorreu na última quinta-feira (27/11), na Alemanha, em duelo que terminou com vitória da equipe da casa por 4x0.
O atacante entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo e, pouco depois, recebeu cartão amarelo ao fazer um gesto relacionado à aparência do adversário, que nasceu com lábio leporino. Irritado com a provocação, o jogador do Stuttgart teve de ser contido por companheiros.
Segundo o clube holandês, a multa aplicada foi de 500 euros (aproximadamente R$ 3.200) valor que será encaminhado ao departamento social da própria equipe. A decisão partiu internamente, após análise das imagens e da repercussão do caso.
Em comunicado oficial, o atacante admitiu o erro e pediu desculpas publicamente. “Quero pedir desculpas pelo meu comportamento de ontem. Coisas foram ditas e feitas entre nós que não pertencem a um campo de futebol. Após a partida, fui ao vestiário do Stuttgart para me desculpar. Tenho um papel a cumprir como exemplo para os outros e devo me comportar de acordo”, disse o jogador.