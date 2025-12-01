Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jogador é multado pelo próprio clube após zombar da aparência de adversário

Atacante Victor Edvardsen, do Go Ahead Eagles, recebeu multa após gesto ofensivo contra Angelo Stiller, do Stuttgart, durante partida da Liga Europa

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:00

Angelo Stiller, jogador do Stuttgart
Angelo Stiller, jogador do Stuttgart Crédito: Reprodução/Instagram

O Go Ahead Eagles multou um de seus atacantes após um gesto ofensivo dirigido a um atleta do Stuttgart durante partida da Liga Europa. O episódio ocorreu na última quinta-feira (27/11), na Alemanha, em duelo que terminou com vitória da equipe da casa por 4x0.

O atacante entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo e, pouco depois, recebeu cartão amarelo ao fazer um gesto relacionado à aparência do adversário, que nasceu com lábio leporino. Irritado com a provocação, o jogador do Stuttgart teve de ser contido por companheiros.

Segundo o clube holandês, a multa aplicada foi de 500 euros (aproximadamente R$ 3.200) valor que será encaminhado ao departamento social da própria equipe. A decisão partiu internamente, após análise das imagens e da repercussão do caso.

Veja o antes e depois chocante de jogadores brasileiros

Léo Pereira, do Flamengo por Divulgação/CAP e Reprodução/Instagram
Yuri Alberto, do Corinthians por Divulgação/Santos e Rodrigo Coca/Corinthians
Neymar, do Santos por Divulgação/Santos e Raul Baretta/Santos
Philippe Coutinho, do Vasco por Foto: Flickr/Vasco e Leandro Amorim/Vasco
Lucas Lima, do Sport por Divulgação/Santos e Paulo Paiva/Sport
Gérson, do Zenit por Reprodução/Redes sociais
Gabigol, do Cruzeiro por Divulgação/Santos e Divulgação/Flamengo
Raphinha, do Barcelona por Divulgação/Vitória de Guimarães e Divulgação/Barcelona
Hulk, do Atlético-MG por Divulgação e Pedro Souza/Clube Atlético Mineiro
Vini Jr, do Real Madrid por Divulgação/Flamengo e Reprodução/Instagram
1 de 10
Léo Pereira, do Flamengo por Divulgação/CAP e Reprodução/Instagram

Em comunicado oficial, o atacante admitiu o erro e pediu desculpas publicamente. “Quero pedir desculpas pelo meu comportamento de ontem. Coisas foram ditas e feitas entre nós que não pertencem a um campo de futebol. Após a partida, fui ao vestiário do Stuttgart para me desculpar. Tenho um papel a cumprir como exemplo para os outros e devo me comportar de acordo”, disse o jogador.

LEIA MAIS 

Menino de 7 anos supera cirurgia rara após transplante de coração e celebra título do Flamengo

Vitória pode escapar do rebaixamento nesta quarta; veja o que o time precisa

Veja o que o Bahia precisa fazer para garantir vaga direta na Libertadores

De volta ao Inter, Abel Braga critica camisas rosas: 'Parece time de veado'

Transmissão ao vivo deixa escapar jogador nu e revela bastidores da festa do Flamengo no vestiário

Mais recentes

Imagem - Ronaldo celebra grande fase no gol do Bahia: 'Me preparei bastante para corresponder'

Ronaldo celebra grande fase no gol do Bahia: 'Me preparei bastante para corresponder'
Imagem - Após fala homofóbica de técnico rival, Grêmio oferece desconto em camisas rosas; veja quanto

Após fala homofóbica de técnico rival, Grêmio oferece desconto em camisas rosas; veja quanto
Imagem - Abel Braga e Inter são acionados na Justiça por fala homofóbica

Abel Braga e Inter são acionados na Justiça por fala homofóbica

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena
01

Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena

Imagem - Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda
02

Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda

Imagem - CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping
03

CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping

Imagem - Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos
04

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos