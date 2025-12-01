Acesse sua conta
Veja o que o Bahia precisa fazer para garantir vaga direta na Libertadores

Esquadrão está na 7ª colocação da Série A, com 57 pontos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 15:32

Bahia Crédito: Alan Pinheiro/CORREIO

O Bahia já tem vaga garantida na Libertadores de 2026. Ainda assim, o clube segue na disputa por um lugar direto na fase de grupos, para evitar uma nova participação na etapa preliminar da competição. No cenário atual do Campeonato Brasileiro, os cinco primeiros colocados garantem vaga direta, enquanto o 6º e o 7º, atual posição do Bahia, com 57 pontos, vão para a pré.

Porém esse cenário ainda pode mudar. Caso Cruzeiro ou Fluminense conquistem a Copa do Brasil, que só será definida após o término do Campeonato Brasileiro, o 6º colocado também passa a ter vaga direta, e o 8º herdaria lugar na fase preliminar.

Vaga direta sem depender do resultado da Copa do Brasil

Para assegurar a vaga direta sem depender da Copa do Brasil, o Bahia tem um caminho difícil, que não depende apenas de si, mas pode ser alcançado de algumas maneiras.

Uma delas exige vencer os dois jogos finais: contra o Sport, na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira (3), às 20h, e contra o Fluminense, atual 6º colocado com 58 pontos, no Maracanã, no domingo (7), às 16h. Com esses seis pontos, o time precisaria apenas torcer para que o Botafogo, atual 5º com 59 pontos, não vença seus dois últimos compromissos — contra o Cruzeiro, fora de casa, e contra o Fortaleza, no Rio de Janeiro. Nesse cenário, o Bahia terminaria o campeonato em 5º lugar.

Caso o Bahia e o Botafogo somem os seis pontos restantes, a vaga direta só viria se o Mirassol perdesse seus dois jogos finais — contra o Vasco, como visitante, e contra o Flamengo, no Maião. Assim, Botafogo e Bahia ultrapassariam o time paulista, levando o Tricolor ao 5º lugar. E, em um cenário ainda melhor, se o Bahia vencer suas duas partidas, o Mirassol for derrotado duas vezes e o Botafogo tropeçar ao menos uma vez, o Tricolor encerraria a Série A em 4º lugar.

O Bahia também pode obter a vaga direta sem depender da Libertadores e sem vencer os dois jogos finais, mas essa combinação é bem mais complicada. Considerando vitória sobre o Sport como certa, caso o time empate com o Fluminense na rodada final, só alcançaria o 5º lugar se o próprio Fluminense não vencer o Grêmio, no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (2), e se o Botafogo somar no máximo dois pontos nas últimas duas rodadas.

Se o Bahia perder para o Fluminense na partida final, em qualquer cenário, não há possibilidade de alcançar a 5ª colocação, independentemente dos outros resultados.

