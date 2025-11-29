Acesse sua conta
Ceni lamenta chances perdidas e detona atuação do Bahia contra o Juventude: 'Foi feio o que fizemos hoje'

Fora de casa, Tricolor não conseguiu vencer time na zona de rebaixamento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 07:59

Rogério Ceni falou após o jogo
Rogério Ceni falou após o jogo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia voltou a ter dificuldades longe de Salvador e ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Juventude, na noite desta sexta-feira (28), no estádio Alfredo Jaconi. Ademir colocou o Tricolor na frente, mas Gabriel Taliari deixou tudo igual na partida da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois do jogo, em Caxias do Sul, Rogério Ceni analisou o desempenho da equipe e lamentou o desperdício de chances que, segundo ele, poderiam ter garantido uma vitória fundamental na briga por uma vaga direta na Libertadores. O técnico fez questão de destacar o papel do goleiro Ronaldo, que evitou a derrota, mas não poupou críticas ao setor ofensivo.

“Tecnicamente foi feio o que fizemos hoje”, afirmou o treinador, ao comentar a quantidade de finalizações perdidas e erros simples no ataque. Ceni lembrou que, mesmo com o Juventude criando oportunidades, o Bahia teve condições mais claras de decidir o confronto. Ele mencionou que o gramado estava em boas condições e o estádio com pouco público, o que tornava o cenário mais favorável.

A preocupação com a tabela também apareceu na entrevista. Para Ceni, a falta de precisão complica o objetivo da equipe. “A gente teve muitas chances, mas se o jogo lhe oferece tudo isso e você não aproveita, aí é mais difícil chegar na fase de grupos da Libertadores”, disse.

O Bahia agora se prepara para a despedida do time em casa na temporada. O último jogo na Arena Fonte Nova em 2025 será na quarta-feira, às 20h, contra o Sport, pela penúltima rodada. No dia 7 de dezembro, o Tricolor fecha o campeonato diante do Fluminense, no Maracanã. Para aumentar as chances de classificação direta à Libertadores, será necessário vencer os dois compromissos. “Vamos ter que vencer o Sport e ir para o Rio com necessidade de vencer por uma vaga direta”, completou Ceni.

'Todo mundo no limite'

Ceni comentou que o time sentiu fisicamente na etapa final, citando jogadores como Willian e Pulga, mas afirmou que o Juventude, apesar do domínio em alguns momentos, não criou tantas oportunidades claras. Ele avaliou que o Bahia teve contra-ataques suficientes para decidir o jogo e lembrou: “Foram 15 ou 20 minutos de pressão e controle deles. Mas a gente teve muitos contra-ataques para fazer os gols”.

O treinador classificou o empate como difícil de explicar, já que, segundo ele, houve lances em que o Bahia perdeu mais de uma chance na mesma jogada. “Em um mesmo lance foram três oportunidades de gol e a bola não entrou”, disse. Ele reforçou que o time já venceu partidas com muito menos volume ofensivo e que desta vez teve “todas as chances para vencer”.

Sobre a posição na tabela, Ceni afirmou que o time poderia estar em uma situação melhor. Ele lamentou os pontos que escaparam no Alfredo Jaconi e destacou o desgaste do elenco devido à sequência de jogos. “Poderíamos estar em primeiro lugar. Está todo mundo no limite, cansado”, explicou.

O treinador também falou sobre o sistema defensivo, admitindo falhas especialmente nos cruzamentos. Ao mesmo tempo, destacou que o Juventude se expôs tanto que deixou campo aberto para o Bahia atacar. “Tivemos contra-ataque com 60 metros de campo livre”, afirmou, lamentando novamente as chances desperdiçadas.

Para a reta final, Ceni disse que a equipe precisa manter o bom desempenho que costuma apresentar em Salvador. Ele acredita que ainda há possibilidade de alcançar a vaga desejada, desde que o time reaja imediatamente. “Acho que ainda temos chances, mas vamos ter que fazer diferente do que fizemos hoje”, afirmou.

