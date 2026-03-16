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Veja vídeo: Após jogo do Bahia, torcida organizada cerca jogador durante protesto

Ato foi marcado por xingamentos e cobranças por melhor desempenho

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 16 de março de 2026 às 18:04

Torcedores do Inter cercam jogadores do Bahia após jogo entre os times Crédito: Redes Sociais

Torcedores do Internacional protestaram contra o clube na noite deste domingo (15), após a derrota por 1 a 0 para o Bahia, pela sexta rodada do Brasileirão. Em vídeo nas redes sociais, o grupo, formado por membros da torcida organizada Camisa 12, concentrou-se na saída do estacionamento oficial do Beira-Rio para cobrar jogadores e funcionários.

O volante Thiago Maia foi o principal alvo das críticas. Durante o protesto, manifestantes impediram que o motorista do atleta deixasse o local sozinho, exigindo que o jogador estivesse dentro do veículo para liberar a passagem. O contato direto foi marcado por xingamentos e cobranças por melhor desempenho.

A derrota para o Bahia acrescentou um peso à crise recente do clube. O time está no última posição da tabela, com apenas 2 pontos em seis rodadas. Há quatro meses, um empate em 2 a 2 contra o mesmo adversário também resultou em protestos no pátio do estádio. Na ocasião, as críticas foram estendidas ao presidente Alessandro Barcellos. O Internacional ainda não comentou os incidentes ocorridos na saída do estádio.

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Tags:

Bahia Torcidas Torcida do Bahia Inter Torcidas Organizadas

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