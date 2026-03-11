Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Doutora gostosa’: médica de clube é assediada por torcedores durante jogo de futebol

Bianca Francelino estava a trabalho e prestava assistência ao time visitante quando foi alvo de assediadores

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de março de 2026 às 17:19

Partida foi paralisada após médica ser vítima de assédio
Partida foi paralisada após médica ser vítima de assédio Crédito: Reprodução

A médica Bianca Francelino foi assediada sexualmente por torcedores dentro do Estádio Palma Travassos, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. O caso foi registrado no último sábado (7), durante partida entre Comercial e Nacional-SP. Nesta quarta-feira (11), o Ministério Público de São Paulo (MPSP) solicitou que a Federação Paulista de Futebol (FPF) e o Comercial forneçam a identidade dos torcedores que assediaram a profissional. 

A partida, válida pela Série A4 do Campeonato Paulista, foi paralisada depois que torcedores gritaram palavras de cunho sexual e fizeram gestos obscenos para a médica do Nacional Atlético Clube, time visitante da partida. Foi a primeira vez que Bianca Francelino trabalhou em um jogo de futebol.

Partida foi paralisada após médica ser vítima de assédio

Médica foi assediada por torcedores durante partida em São Paulo por Reprodução
Médica foi assediada por torcedores durante partida em São Paulo por Reprodução
Médica foi assediada por torcedores durante partida em São Paulo por Reprodução
Médica foi assediada por torcedores durante partida em São Paulo por Reprodução
1 de 4
Médica foi assediada por torcedores durante partida em São Paulo por Reprodução

“Ele fazia comentários do tipo: ‘Doutora gostosa, doutora linda, vem aqui me examinar’, ‘Trabalha para mim no particular, eu vou pagar seu salário’, e apontava para as partes íntimas”, relatou a médica ao Metrópoles sobre um dos assediadores.

“Eu estava tentando evitar ao máximo essa situação, por mais constrangedor que estivesse. Avistaram que ele realmente estava ameaçando chegar no ponto de tirar para fora o membro mesmo", contou. 

Diante da situação, a árbitra do jogo, Ana Caroline Carvalho, acionou o protocolo previsto no Tratado pela Diversidade e Contra a Intolerância no Futebol Paulista, paralisando a partida. Em nota, a FPF afirma que a equipe que estava na partida ofereceu todo apoio à médica.

Leia mais

Imagem - ‘Você é preta e não aceita elogio?': promotora relata assédio durante corrida na orla de Salvador

‘Você é preta e não aceita elogio?': promotora relata assédio durante corrida na orla de Salvador

Imagem - Vanessa da Mata revela abusos e assédios que sofreu: 'Eu fui assaltada onze vezes e, em duas, sofri tentativa de estupro'

Vanessa da Mata revela abusos e assédios que sofreu: 'Eu fui assaltada onze vezes e, em duas, sofri tentativa de estupro'

Imagem - Deborah Albuquerque diz que sofreu assédio na época das ‘Ronaldinhas’: ‘Levei tapa na cara’

Deborah Albuquerque diz que sofreu assédio na época das ‘Ronaldinhas’: ‘Levei tapa na cara’

O Ministério Público pretende identificar os autores do assédio após a solicitação feita ao clube e à Federação. Os torcedores responsáveis podem ser proibidos de frequentar arenas esportivas por dois anos e prestar serviços comunitários por um ano. 

Os ministérios do Esporte e das Mulheres, em nota conjunta, repudiaram o caso. "Mais uma vez, o futebol brasileiro foi palco de uma atitude absolutamente inadmissível. Nenhuma mulher deve ser constrangida ou desrespeitada enquanto trabalha, seja dentro ou fora dos estádios. O caso causa ainda mais indignação por ocorrer justamente no mês dedicado à valorização e à luta pelos direitos das mulheres", disseram. 

Mais recentes

Imagem - O que diz o Nubank sobre bloqueios de contas que fizeram clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro

O que diz o Nubank sobre bloqueios de contas que fizeram clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro
Imagem - Menino de 12 anos viraliza ao ter jornada diária de estudos para o Enem: ‘Melhor já começar’

Menino de 12 anos viraliza ao ter jornada diária de estudos para o Enem: ‘Melhor já começar’
Imagem - Mãe de Oruam vira foragida e vereador do Rio é preso em operação contra o CV

Mãe de Oruam vira foragida e vereador do Rio é preso em operação contra o CV

MAIS LIDAS

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
01

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - O que diz o Nubank sobre bloqueios de contas que fizeram clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro
02

O que diz o Nubank sobre bloqueios de contas que fizeram clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro

Imagem - Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado
03

Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado

Imagem - 3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)
04

3 signos deixam as dificuldades para trás e entram em um ciclo mais positivo a partir de hoje (11 de março)