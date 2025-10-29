Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Deborah Albuquerque diz que sofreu assédio na época das ‘Ronaldinhas’: ‘Levei tapa na cara’

Modelo e influenciadora digital relatou ter sofrido assédio numa época em que não existia regulamentação sobre o tema

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 16:20

Deborah Albuquerque relembrou momentos de assédio e dificuldades do passado
Deborah Albuquerque relembrou momentos de assédio e dificuldades do passado Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital e modelo Deborah Albuquerque abriu o coração ao relembrar os momentos de dificuldade no início na carreira no podcast “Sem Filtro”, comandado por Luiza Ambiel.

Deborah Albuquerque

Deborah Albuquerque por Reprodução | Redes Sociais
Deborah Albuquerque por Reprodução | Redes Sociais
Deborah Albuquerque por Reprodução | Redes Sociais
Deborah Albuquerque por Reprodução | Redes Sociais
Deborah Albuquerque por Reprodução | Redes Sociais
Deborah Albuquerque por Reprodução | Redes Sociais
1 de 6
Deborah Albuquerque por Reprodução | Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Carol beija Yoná durante briga em 'A Fazenda 17'; público aponta assédio e pede expulsão

Carol beija Yoná durante briga em 'A Fazenda 17'; público aponta assédio e pede expulsão

Imagem - Influenciadora Pati Guerra, nora de Bell Marques, desabafa sobre assédio durante corrida em Salvador

Influenciadora Pati Guerra, nora de Bell Marques, desabafa sobre assédio durante corrida em Salvador

Imagem - ‘Digissexual’: Influenciadora relata ter namorado com ChatGPT

‘Digissexual’: Influenciadora relata ter namorado com ChatGPT

Deborah que participou do reality Power Couple Brasil ao lado do esposo Bruno Salomão, revelou que foi vítima de agressão e assédio quando integrava o grupo de axé “As Ronaldinhas”, no início dos anos 2000.

“A mídia lá atrás era muito mais pesada que hoje, não tinha proteção para nós, mulheres. Era diretor querendo ser abusivo. Na época das ‘Ronaldinhas’, quando eu tinha 15 anos, cheguei a levar um tapa na cara de adultos. Foi muito sofrido”, relatou.

O grupo era inspirado nas ex-namoradas do jogador Ronaldo Fenômeno, e fez sucesso no auge do axé e da televisão popular da época.

Deborah ainda explicou que, na época, não havia nenhum tipo de acolhimento em situações de violência, nem mesmo para as meninas menores de idade. “Eu era uma menina. Ainda era virgem e estava cercada de adultos em um ambiente que não tinha nenhum cuidado conosco. A dona das ‘Ronaldinhas’ meu deu um tapa na cara. Minha mãe não processou, naquela época não existia essa proteção. Se você falasse que um diretor tentou te assediar, quem passava por louca era você, não ele. O diretor saía por cima”, disse.

Deborah ainda relatou que chegou a sofrer assédio de um diretor de TV. “Um grande diretor, que já faleceu, me propunha coisas terríveis. E eu sempre negando. Sempre fui muito bocuda, o que acredito que foi um erro. Eu mandava à merda todos aqueles que me assediavam. E o que acontecia? As portas se fechavam para mim”, disse.

Assim como muitos artista, Deborah deixou a juventude de lado para trabalhar, e disse que isso mexe consigo até hoje. “Ainda não sei dizer se entrar tão nova foi uma coisa boa ou ruim, porque perdi uma parte da minha juventude. Enquanto os outros estavam estudando, eu estava viajando, cantando. Mas é questionável. Isso ainda mexe comigo”, concluiu.

Leia mais

Imagem - 5 nutrientes importantes para quem tem anemia falciforme

5 nutrientes importantes para quem tem anemia falciforme

Imagem - Almoço saudável: 5 receitas práticas e nutritivas com ora-pro-nóbis

Almoço saudável: 5 receitas práticas e nutritivas com ora-pro-nóbis

Imagem - 3 tendências de unhas com acabamento espelhado

3 tendências de unhas com acabamento espelhado

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Torcedora do Fluminense se desespera ao descobrir que marido registrou filho com nome de 'Arrascaeta' e história viraliza

Torcedora do Fluminense se desespera ao descobrir que marido registrou filho com nome de 'Arrascaeta' e história viraliza
Imagem - Reação da mãe de Virginia ao namoro da filha com Vini Jr repercute nas redes sociais

Reação da mãe de Virginia ao namoro da filha com Vini Jr repercute nas redes sociais

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada