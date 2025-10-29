DESABAFO

Deborah Albuquerque diz que sofreu assédio na época das ‘Ronaldinhas’: ‘Levei tapa na cara’

Modelo e influenciadora digital relatou ter sofrido assédio numa época em que não existia regulamentação sobre o tema

Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 16:20

Deborah Albuquerque relembrou momentos de assédio e dificuldades do passado Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital e modelo Deborah Albuquerque abriu o coração ao relembrar os momentos de dificuldade no início na carreira no podcast “Sem Filtro”, comandado por Luiza Ambiel.

Deborah que participou do reality Power Couple Brasil ao lado do esposo Bruno Salomão, revelou que foi vítima de agressão e assédio quando integrava o grupo de axé “As Ronaldinhas”, no início dos anos 2000.

“A mídia lá atrás era muito mais pesada que hoje, não tinha proteção para nós, mulheres. Era diretor querendo ser abusivo. Na época das ‘Ronaldinhas’, quando eu tinha 15 anos, cheguei a levar um tapa na cara de adultos. Foi muito sofrido”, relatou.

O grupo era inspirado nas ex-namoradas do jogador Ronaldo Fenômeno, e fez sucesso no auge do axé e da televisão popular da época.

Deborah ainda explicou que, na época, não havia nenhum tipo de acolhimento em situações de violência, nem mesmo para as meninas menores de idade. “Eu era uma menina. Ainda era virgem e estava cercada de adultos em um ambiente que não tinha nenhum cuidado conosco. A dona das ‘Ronaldinhas’ meu deu um tapa na cara. Minha mãe não processou, naquela época não existia essa proteção. Se você falasse que um diretor tentou te assediar, quem passava por louca era você, não ele. O diretor saía por cima”, disse.

Deborah ainda relatou que chegou a sofrer assédio de um diretor de TV. “Um grande diretor, que já faleceu, me propunha coisas terríveis. E eu sempre negando. Sempre fui muito bocuda, o que acredito que foi um erro. Eu mandava à merda todos aqueles que me assediavam. E o que acontecia? As portas se fechavam para mim”, disse.