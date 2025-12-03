Acesse sua conta
Osvaldo lamenta goleada para o Bragantino, mas mantém fé na permanência: 'Vitória é para quem acredita'

Leão da Barra não depende apenas das próprias forças para escapar do rebaixamento

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 22:16

Osvaldo em entrevista após a partida
Osvaldo em entrevista após a partida Crédito: Reprodução/Premiere

Vindo de cinco jogos sem perder e com apenas um gol sofrido, o Vitória tinha condições de garantir, ou ao menos encaminhar, a permanência na Série A na noite desta quarta-feira (3). No entanto, com uma atuação apática, o Leão foi atropelado por 4x0 pelo Bragantino, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em jogo atrasado da 34ª rodada, frustrando as expectativas dos torcedores rubro-negros e se complicando na luta contra o rebaixamento.

O tom da noite já ficou evidente nos primeiros minutos. O Rubro-negro entrou desligado, perdeu divididas, se mostrou desorganizado e permitiu que o Bragantino abrisse 2 a 0 com extrema facilidade, ambos os gols marcados por Eduardo Sasha logo aos sete minutos. Em entrevista ao Premiere após o jogo, Osvaldo reconheceu o apagão inicial e admitiu que a equipe não entrou preparada para a intensidade do adversário.

Completamente entregue em campo, o Vitória não reagiu e ainda viu o Bragantino ampliar na etapa final. Logo após a volta do intervalo, Lucas Barbosa marcou o terceiro, e aos 19 minutos, Jhon Jhon completou o placar, transformando a derrota em goleada e aumentando a pressão sobre o time baiano na luta contra o Z-4.

“Sabíamos que poderíamos sair daqui com a nossa situação definida. É pedir desculpa ao torcedor, porque hoje não foi o time que estava vindo nos últimos jogos. Entramos muito displicentes, não fizemos aquilo que trabalhamos e pagamos caro. O time do Red Bull entrou com uma rotação muito alta e a gente foi aceitando. Tomamos dois gols rápidos e o Thiago ainda fez duas boas defesas; poderia ter sido até um placar maior”, afirmou o camisa 11.

Veja imagens de Vitória e Bragantino

Mesmo diante do cenário crítico, Osvaldo pediu calma e ressaltou a necessidade de manter a confiança para a rodada final. O atacante voltou a agradecer o apoio da torcida e convocou os rubro-negros para o confronto decisivo no Barradão.

“Agora é manter a calma. A rodada ainda não terminou, mas creio que estamos vivos para o último jogo e vamos tentar fazer o nosso dever de casa para alcançar o nosso objetivo, que é a permanência. É continuar acreditando. O Vitória é para quem acredita. Agradeço ao nosso torcedor pelo apoio, eles têm sido o nosso combustível. Contamos mais uma vez com eles para tentar definir a nossa situação diante da nossa torcida”, disse.

Com o resultado, o Vitória permanece com 42 pontos, mas caiu duas posições e agora ocupa a 17ª colocação. A queda ocorreu por conta dos triunfos de Fortaleza e Santos, que ultrapassaram o Rubro-negro na tabela e deixaram a briga ainda mais dramática. A situação só não é pior devido à derrota do Internacional diante do São Paulo, que mantém o Colorado com 41 pontos, na 18ª posição.

Agora, o Vitória chega à última rodada sem depender apenas de si para escapar do rebaixamento. Além de precisar vencer o São Paulo neste domingo (3), às 16h, no Barradão, o Rubro-negro terá de torcer pelo tropeço de ao menos um entre Fortaleza, que visita o Botafogo, Santos, que recebe o Cruzeiro, e Ceará, que recebe o Palmeiras.

Tags:

Vitória Brasileirão Rebaixamento

