Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher na casa da família

Vítima fazia parte da equipe médica que acompanha Michael desde o acidente de 2013

  • Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 08:56

Schumacher na época da Ferrari
Schumacher na época da Ferrari Crédito: Ferrari/Site oficial

Um piloto australiano próximo de Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher, foi acusado de estuprar uma enfermeira responsável pelos cuidados do ex-piloto em sua residência, em Gland, na Suíça. O caso, revelado pelo jornal suíço 24heures, está sob investigação do Ministério Público e remonta a um episódio de 2019.

De acordo com a denúncia, de uma página e meia, o crime teria ocorrido dentro da casa onde o ex-piloto vive desde o grave acidente de esqui em Méribel, em 2013. A vítima, uma enfermeira de cerca de 30 anos, fazia parte da equipe médica permanente que presta assistência a Schumacher na propriedade às margens do Lago Genebra.

O acusado, um piloto de quase 40 anos, era amigo íntimo de Mick e costumava frequentar o imóvel quando estava na Europa, evitando viagens longas à Oceania durante o calendário de competições. Na época, buscava espaço no automobilismo, mas acabou suspenso posteriormente por doping.

Schumacher vive em reclusão

A promotoria afirma que, na noite de 23 de novembro de 2019, após um dia de trabalho intenso, a enfermeira se reuniu com colegas e com o piloto na sala de bilhar da residência. O grupo teria consumido bebidas alcoólicas, e a mulher passou mal, sendo levada a um quarto destinado à equipe médica.

Ainda conforme a acusação, o australiano e um fisioterapeuta ajudaram a colocá-la na cama. Mais tarde, ele teria retornado sozinho ao cômodo e abusado sexualmente da vítima, que estava inconsciente.

Na manhã seguinte, a enfermeira notou sinais físicos do abuso e trocou mensagens com o acusado, confrontando-o. Ela só formalizou a denúncia em janeiro de 2022, dois anos depois, quando já havia sido desligada do trabalho pela família Schumacher. Nenhum integrante da família estava presente no momento dos fatos, nem foi implicado na investigação.

O julgamento do caso está previsto para esta quarta-feira, às 9h, mas pode ser adiado. O réu, que nega o estupro e alega ter havido consentimento, está desaparecido há meses.

