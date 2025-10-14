MUITA PROTEÍNA

1,1kg de arroz e 1kg de carne: Ramon Dino revela dieta que o levou ao título do Mr. Olympia 2025

Fisiculturista brasileiro detalha a rotina extrema que o levou ao topo do mundo na categoria Classic Physique

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 19:08

Ramon Dino posando no Mr. Olympia 2025 Crédito: Reprodução/ Vavo.media

Ramon Dino, atual campeão do Mr. Olympia 2025 na categoria Classic Physique, é hoje o maior nome do fisiculturismo brasileiro — e sua ascensão ao topo envolve mais do que uma genética privilegiada. O atleta acreano conquistou o mundo com uma combinação de disciplina, estratégia e uma dieta de respeito, que chegou a incluir 1 kg de carne e mais de 4 mil calorias diárias durante a preparação para a competição.

Em abril, durante o Arnold Classic Brasil, Dino revelou detalhes de sua rotina intensa no caminho até o título inédito. Ele explicou que seu plano alimentar muda conforme o momento da temporada, alternando entre as fases de bulking (ou off season) e cutting.

O bulking, primeira etapa do ciclo, é quando o atleta aumenta propositalmente o consumo de calorias para estimular o crescimento muscular. Foi nessa fase que o brasileiro atingiu 122 kg, ingerindo volumes impressionantes de comida todos os dias.

Em seguida, veio o cutting, fase em que é preciso reduzir gordura corporal e refinar a definição muscular, um processo que exige precisão extrema na dieta e no controle de sódio. “E ainda sinto um pouco de fome!”, brincou o atleta, lembrando o desafio de manter o apetite em dia mesmo diante de tantas refeições.

O cardápio de Ramon era dividido em seis refeições diárias. Logo cedo, o café da manhã já mostrava a intensidade do plano: cinco ovos inteiros, cinco pães integrais, geleia e 80 gramas de aveia. As duas refeições seguintes repetiam praticamente a mesma composição: 400 g de arroz e 250 g de carne em cada uma.

Após o treino, ele fazia um pós-treino simples e direto, com duas bananas e whey protein. No jantar e na ceia, a lógica calórica permanecia: 300 g de batata inglesa com 250 g de carne ou frango, seguidos por 300 g de arroz com 250 g de frango. Ao somar tudo, o resultado diário era digno de um campeão mundial: cerca de 1,1 kg de arroz, 1 kg de carne e 6 litros de água.