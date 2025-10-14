Vitória é eliminado da Copa Atlântico Sub-19 nos pênaltis

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17:37
O Vitória deu adeus à Copa Atlântico Sub-19 após empatar em 1x1 com o Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (14), no Campo 5 do CT do Retrô, em Camaragibe (PE). Apesar do bom desempenho durante o jogo, o Leão acabou superado por 4x1 nas penalidades e se despediu da disputa da Série Ouro.
O gol rubro-negro foi marcado por Lucas Lohan, ainda no primeiro tempo. O Fortaleza igualou o placar na etapa final, levando a decisão para os pênaltis, onde teve melhor aproveitamento.
O técnico Mário Henrique escalou a equipe com: Ezequiel; Hiago, Ivan Henrique, Luís Fabiano e Kauan Vitor; Aucélio, Vinicius e Nico Talero; Alejandro, Lucas Lohan e Waldemir.
Mesmo com a eliminação, o Rubro-Negro encerrou sua participação com duas vitórias e dois empates, mantendo a invencibilidade no tempo normal e demonstrando solidez ao longo da competição.
Na fase de grupos, o Vitória estreou vencendo o Sfera FC (SP) por 3 a 2, com gols de Lucas Lohan, Emanuel e Alejandro. Na sequência, superou o América-PE por 2 a 1, com Kauan Vitor e Waldemir balançando as redes. A classificação para o mata-mata foi confirmada após o empate em 2 a 2 com o CRB-AL, quando Francisco Emanoel e Hiago dos Santos marcaram para o Leão.