APOIO DA TORCIDA

Vitória fará treino aberto no Barradão às vésperas do Ba-Vi

Torcida colossal poderá acompanhar de perto última atividade do Leão da Barra antes do clássico

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17:09

Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

O Esporte Clube Vitória anunciou, por meio das redes sociais, que abrirá os portões do Barradão para um treino aberto nesta quarta-feira (15), a partir das 15h30. A atividade, que contará com a presença da torcida, será o último treino do elenco rubro-negro antes do clássico BA-VI, marcado para o dia seguinte, quinta-feira (16), também no estádio do Leão.

Torcida do Vitória 1 de 12

O Rubro-Negro iniciou a preparação para o confronto na última quarta-feira (8) e, desde então, realizou treinamentos na Toca todos os dias. O trabalho desta quarta, com o apoio das arquibancadas, será o oitavo da sequência voltado para o clássico. Assim que a atividade for encerrada, os jogadores relacionados seguirão para a concentração na Chácara Vidigal Guimarães, anexa ao Barradão.

SEM CORREDOR RUBRO-NEGRO

Apesar do treino aberto e o clima de expectativa que cerca o confronto, a torcida colossal não poderá receber a equipe antes da partida com o tradicional “Corredor Rubro-negro”. A Polícia Militar vetou o evento em que torcedores recepcionam o ônibus da delegação com uma grande festa na chegada ao estádio.

Corredor Rubro-negro Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV