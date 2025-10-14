Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-árbitro da Premier League confessa crime de exploração sexual infantil

David Coote admitiu ter produzido um vídeo de teor sexual envolvendo criança e aguardará a sentença em dezembro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 19:34

David Coote, árbitro da Premier League
David Coote, árbitro da Premier League Crédito: Shutterstock

O ex-árbitro da Premier League, David Coote, se declarou culpado nesta terça-feira (14) de produzir uma imagem indecente de criança por meio de vídeo. A confissão ocorreu durante uma audiência de seis minutos no Tribunal da Coroa de Nottingham, na Inglaterra, presidida pela juíza Nirmal Shant KC. Coote apenas confirmou seu nome e declarou sua culpa.

Ele havia sido acusado pela polícia em 12 de agosto, após o desfecho de uma investigação que começou quando um vídeo suspeito foi encontrado em fevereiro. No Reino Unido, o crime de “making an indecent image of a child” inclui a criação, armazenamento, download ou compartilhamento de material sexual envolvendo menores de 18 anos, mesmo que o acusado não seja o autor original do conteúdo. A conduta é enquadrada como exploração sexual infantil e prevista no Protection of Children Act 1978.

Coote foi liberado sob fiança até a sentença, marcada para 11 de dezembro. A juíza destacou: “Você se declarou culpado de um crime sério. Se isso resultará em prisão ou não será decidido após a análise completa de todas as informações, por isso solicitei um relatório pré-sentença.”

Leia mais

Imagem - Árbitro da Premier League é suspenso após xingar Klopp e Liverpool

Árbitro da Premier League é suspenso após xingar Klopp e Liverpool

Imagem - Ex-árbitro vira entregador após se envolver com drogas e brigar com técnico

Ex-árbitro vira entregador após se envolver com drogas e brigar com técnico

No Reino Unido, a gravidade do crime é classificada em três categorias:

  • A – abuso sexual grave
  • B – atos sexuais sem penetração
  • C – nudez ou poses sugestivas

Mesmo nas categorias menos graves, a pena pode chegar a 10 anos de prisão, além da inclusão no registro de infratores sexuais. Até o momento, não foi informado em qual nível o caso de Coote se enquadra, nem se ele apenas armazenou ou também produziu o vídeo.

David Coote foi demitido pela Premier League em dezembro do ano passado, após uma investigação interna desencadeada pela circulação de vídeos com comentários ofensivos sobre Jürgen Klopp e imagens do árbitro usando um pó branco durante a Euro 2024. Em fevereiro deste ano, a UEFA o suspendeu das atividades até junho de 2026.

Mais recentes

Imagem - Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher na casa da família

Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher na casa da família
Imagem - Entenda o que Bahia e Vitória podem fazer para contornar os desfalques no Ba-Vi

Entenda o que Bahia e Vitória podem fazer para contornar os desfalques no Ba-Vi
Imagem - 1,1kg de arroz e 1kg de carne: Ramon Dino revela dieta que o levou ao título do Mr. Olympia 2025

1,1kg de arroz e 1kg de carne: Ramon Dino revela dieta que o levou ao título do Mr. Olympia 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
01

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
02

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
03

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Imagem - Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa
04

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa